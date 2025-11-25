AKTUELNO

Zadruga

HLADNA KAO LED! Aneli neće da čuje više za Luku, definitivno se okrenula Asminu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema ništa od njihovog pomirenja...

Nakon što je provela ugodne trenutke sa Asminom Durdžićem, Aneli Ahmić je otišla u pab gde je pričala sa Milanom Stojičkovićem o Luki Vujoviću.

Foto: TV Pink Printscreen

- On nema emocije prema meni, videćeš večeras na žurci, ja ću gledati da ne budem na žurci, baš da bi uradio šta hoće - rekla je Aneli.

- Od ljubavi do mržnje ima tako malo, ta pesma vas baš opisuje - rekao je Milan.

- Sinoć me povredio maksimalno, video si kako sam plakala - istakla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Da ona mene testira, kao da sam neki ker: Gastoz i dalje kipti od besa zbog Anđelinog ponašanja, preko ovog joj neće preći? (VIDEO)

Zadruga

'UNIŠTAVA ME TO ŠTO NEĆEMO USPETI!' Janjuš otkrio da ne vidi više NIKAKVU svetlu tačku u odnosu sa Aneli, smatra da sa Asminom nije RASČISTILA, Ahmiće

Domaći

Vredim više od onoga što sam dobila: Anđela razvezala jezik i brutalnim rečima opisla koliko joj se gadi Gastoz! (VIDEO)

Zadruga

HLADAN KAO BOZA: Peja saopštio Eni da želi da bude srećan, ona shvatila da je to IPAK BEZ NJE (VIDEO)

Zadruga

Ne želiš da budem žrtva? Luka uložio zadnji atom snage da vrati Aneli u krevet, ona mu provalila plan! (VIDEO)

Domaći

TO JE BOLESNO: Luka ne krije ljubomoru zbog bliskosti Asmina i Aneli, Kačavenda sumnja u jedno, a Durdžić poručio: BRANIĆU JE UVEK... (VIDEO)