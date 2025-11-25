HLADNA KAO LED! Aneli neće da čuje više za Luku, definitivno se okrenula Asminu! (VIDEO)

Nema ništa od njihovog pomirenja...

Nakon što je provela ugodne trenutke sa Asminom Durdžićem, Aneli Ahmić je otišla u pab gde je pričala sa Milanom Stojičkovićem o Luki Vujoviću.

- On nema emocije prema meni, videćeš večeras na žurci, ja ću gledati da ne budem na žurci, baš da bi uradio šta hoće - rekla je Aneli.

- Od ljubavi do mržnje ima tako malo, ta pesma vas baš opisuje - rekao je Milan.

- Sinoć me povredio maksimalno, video si kako sam plakala - istakla je Aneli.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.