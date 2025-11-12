Ne želiš da budem žrtva? Luka uložio zadnji atom snage da vrati Aneli u krevet, ona mu provalila plan! (VIDEO)

Nema pomirenja?

Luka Vujović i Aneli Ahmić nastavili su svoju raspravu i u kuću Odabranih kada je Luka poželeo da se Aneli vrati u krevet, a tom prilikom je ona počela da vileni.

- Je l' si mi rekao? Nisam bezveze došao ovde - rekla je Aneli.

- U redu, ako sam sinoć bio pijan i prebacio, sad ti kažem da se vratiš. Nemoj da mi glumiš tu sad nešto - rekao je Alibaba.

- Zašto ne bih ovde spavala? - upitala je Aneli.

- Hoćeš tu da spavaš? - upitao je Luka.

- Da, izbacio si me iz kreveta - rekla je Aneli.

- Hoćeš da se vratiš u krevet da legneš? - upitao je Luka.

- Vratiću se, neću da me diraš posle svega - rekla je Aneli.

- Više te nikad neću pipnuti u životu - rekao je Luka.

- Ti si mene sam odj*bao i govorio mi najstrašnije reči - rekla je Aneli.

- Ti si najveći blam - rekao je Luka.

- Napisali su ti da ne gledaš negde, ako nekoga voliš - rekla je Aneli.

- To je za tebe draga - rekao je Luka i slao Aneli poljupce.

- Neću da idem u krevet - rekla je Aneli.

- Neću da mi ležiš tu? - upitao je Luka.

- Da ne bih bila žrtva je l'? - upitala je Aneli.

- Ma šta ti to znači? - upitao je Luka.

- Što me sinoć nisi zvao nego sad, spavaću ovde ili u Pabu. Ti si to želeo i skinuo mi prsten - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić