Definitivno bez karaktera: Luka uložio poslednji atom snage da Aneli otvori oči i ukaže na greške koje pravi, ona ponovo izgorela od ljubomore! (VIDEO)

Ne znaju gde udaraju!

Luka Vujović došao je u izolaciju kod Aneli Ahmić kako bi ponovo prazgovarali o svom odnosu.

- Imamo situaciju gde smo u vezi, a nismo u vezi. Znaš da imam emocije i da sam te zavoleo. Dovodila si u sumnju hiljadu puta moju lojalnost i mene kao muškarca. Svaki put dovedeš u situaciju da hoću da te vređam. Kad ti nisam davao pažnju bila si prema meni sasvim okej. Sada kad ti dajem pažnju i brižnost ne dobijam ono što očekujem, a to su pažnja i razumevanje. Nikada se nisam igrao sa tvojim emocijama, sem početak kad sam išao u pušionu. Sa tobom sam gledao budućnost i da budemo par, da budemo jedno. Ne da budemo dvoje, nego jedno. Svaki put hoću da nas zaštitim i odbranim. Kad ustaneš izgovaraš reči koje me boli. Nakon klipa gde smo prešli pušten je klip iz kupatila koji zanemaruješ. Svaki put govorim da je to bilo u afektu - rekao je Luka.

- Kako sam se ja osećala danas kad u isto vreme šetate Sofija, ti, Karić? Super, ajde dalje. A sinoć si joj poslao poljubac - rekla je Aneli.

- Smejao se jesam, poljubac nikad. Radi tebe kažem Kariću: "Idemo na pola da ne možemo da se susrećemo". Niti smo se susreli niti bilo šta. Veza sa tobom i sa Sandrom ne može da se poredi. Ti si neko ko korisiti to i da sam ti dozvolio mngo toga. Nećeš da zajedno budemo jaki kao par, nego su ti neke stvari na drugom mestu - rekao je Luka.

- Slušaš Karića. Meni ne treba osoba koju nećeš shavitit kad mi je teško. Kad su me pljuvali ostavio si me u sred pljuvačine. Rekao si da ti je mnogo bolje sa drugom devojkom - odgovorila je Aneli.

- Loš sam, ostavio sam te u sred pljuvačine. Da li si me zagrlila 24 sata? Je l' to veza? - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić