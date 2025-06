ZALIVA POD SUZAMA: Luka upotrebio poslednji atom snage da Aneli objasni gde su grešili, ona okrenula sve na TRUDNOĆU! (VIDEO)

Nije im lako!

Aneli Ahmić i Luka Vujović nedavno su okončali njihovu ljubavnu romansu. Sinoć, tokom emisije "Pretres nedelje", Aneli je ponovo radila test za trudnoću, zbog brojnih nagađanja da je u drugom stanju. Ona je to podela jako teško, te je njen bivši partner sada pokušao da izgladi odnos sa njom.

- Oboje ispadamo smešni. Ni ti ni ja ne trebamo da idemo kod drugih osoba. Ne treba da bude tema da li ja nešto radim. Ako si meni rekla, onda moižeš da pričaš o tome. Ja grešim i ti grešiš. Ti ne provodiš 24 sata sa Đedovićem. Glupo je da on bude sporan u našem odnosu, isto tako i Karić. To su greške. Ovo ti ne kažem: "Mi ćemo ući u vezu i bićemo u vezi", nego i da me budemo, ružno je da ti mene blatiš i ja tebe. Da gledam dve osobe koje imaju emocije da se danas posvađaju oko toga da li je žuto ili crveno i da onda jedno o drugom pričaju sve najgore. Tako je lepo krenulo između nas da bi došlo do ovoga - ispričao je Luka.

- Ne mogu da pričam. Slušam te. Slažem se sa svim. Sve što si rekao stojim pri tome - rekla je Aneli.

- Napravili smo baš veliko sr*nje. Više nije razlog bitan. Osećaš u sebi da ja imam emocije, dok ti nisam to pokazao bilo je drugačije. Kad mi kažeš da gledam neku osobu ja se smejem i sprdam se sa tobom, a danas me to povredi i odmah te izvređam jer me pogodi jer ne gledam. Treba poverenje da bude prvo, a ako se dokaže drugačije ide na moja leđa, a ti si čista. Ako znaš da si ispravna onda nemaš štra da brineš. Kod nas je došlo ko će koga da nadmaši i da gledamo ko će da posustane. Ja u vezi kad imam emocije sebe dajem isključivo toj osobi. Ako nema dovoljno smeha, nije ti lepo u tim momentima, onda je normalno da treba da se prekine odnos. Bolje je da se prkeine osnos i da nema mnogo provokacija i svađa, da se ne izbegavamo po kući. STvarno je jadno. Tu sam i ja kriv što sam ti ljubio stomak, ne znam ni što sam. Ne trebaš sebe da kriviš jer ti nisi potencirala nešto namerno. I da imaš simptome kao da si trudna ne mor ada znači da jesi. Napolju ne bi ni radila test jer znaš da nisi. Razumem te, ali ne trebaš toliko da se opterećuješ. Krivo mi je

- Kad smo imali zadnji put odnos, a ja sam ti rekla da ne radiš to, zašto si rekao da sam slagala? - pitala je Aneli.

- Zato što jesi - rekao je Luka.

- Zašto ne priznaš? Sve će biti lakše! Nisi iskren - rekla je Aneli.

- Četrnaestog si mi rekla da mogu, a osamnaestog da ne - rekao je Luka.

- Ajde prestani! Sve je tako... - rekla je Aneli.

- Ja sam ti rekao, a ti nisi htela - rekao je Luka.

- Trebao si lepo da kažeš da nisi mogao da se iskontrolišeš, a ne da je ispadam lagati. Zajedno smo krivi, i ja sam kriva za sve. Meni se ovde meze moje suze i ponašanje za to da li sam trudna. Nemam pravo biti loše - rekla je Aneli kroz plač.

Autor: A.Anđić