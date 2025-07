Izgorela od ljubomore: Sofija u par poteza razbucala odnos Anđele i Gastoza, ona pukla i ponovo mu dala ŠUT-KARTU! (VIDEO)

Drama!

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" podigao je Ivana Marinkovića kako bi izneo svoje mišljenje o odnosu Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

- Ne slaže mi se ovo da što pričaju da je on gura do prvog mesta. Gastoz ima potrebu da održi to da je toliko dobar muškarac koji ne želi da uvredi i povredi Anđelu i sa njom ostaje u dobrom odnosu, a ona to prihvata. Jasno je da Anđela nije imala ozbiljnu vezu. Najveća poenta je da se ne zaboravi da je Gastoz na početku nama zamerio, govorio je da će da je čuva od svega i neće je vraćati u traume, i to joj nisi rekao da je k*rva kao mi, ali si je devet meseci gazio i ponižavao. On nju sažaljeva, ali je to dramaturgija za narod. Gastoz zamera drugima, a on konstantno ponižava Anđelu. On celo veče ponavlja da je ona njemu dala intrukcije - govorio je Ivan.

- Kako ovo nisi govorio za Zvezdana u šestici kad si branio Anđelu? - rekla je Milena.

- Što si rekao Sofiji kad je pljuvala Anđelu da samo nastavi da vređa Anđelu? - pitao je voditelj.

- Nije tako rekao, rekao je: "Ne znam da li treba da izađem odavde ili treba da izađem", a ja sam onda izašla - rekla je Sofija.

- On nije nijednom došao u hotel kad smo Sofija i ja tamo - dodala je Kačavenda.

- Otkad smo u vezi on kumuje sa svim mojim dušmanima, a sad nismo i ja treba da kažem, kako? Kako se meni ne desi da sedim pored Karića? - besnela je ona.

- Jer ja ne razmišljam gde sedim, ona mi ništa ne znači. Prihvati da sam s*sa koja sedi sa tvojim dušmanima - rekao je Gastoz.

- Vi ste mene provocirali jer ste pričali ko voli da liže, a ko da puši - rekla je Anđela.

- Ma ko si ti u našem razgovoru? Šta se ti guraš? - pitao je Gastoz.

- Više mi se ne obraćaj - poručila je Anđela.

- Samo kaži da te boli k*rac, mi smo drugari i mogu da je pitam da li ga p*še ili ne, ja nju ne muvam. Ja sam seljak i pusti me da to budem primadono sa dvora jer sa tobom ne pričam o stvarima o kojima se gadiš - govorio je Gastoz.

- Pitao me je Darko kako komentarišem to njihovo spajanje, a ja sam rekla da mi je jasno da je dečko od nje čekao bilo kakvu reakciju i mesec dana to nije dobio, a na kraju sve to izgleda veštački kad on njoj odjednom znači i odjednom joj nedostaje. Čula sam da je bio problem da Anđela prihvati tortilju jer sam ja tražila pavlaku da im pozajmim. On je mislio da će ona da ide za njim, da sredi odnos, a ona to nije iskoristila, a imala je mesec dana. Dečko se ohladio i ne želi bliskost. Svaki muškarac ide da vidi kolika je granica sa kjom devojkom - govorila je Sofija.

- Anđela je rekla da bi svi videli ko je Gastoz kad bi se pojavio muškarac da joj poklanja pažnju - dodao je Milan Milošević.

- Da, kad bi mu neko prišao plenu ne bi znao gde je - rekla je Anđela.

- Opet od sprdnje praviš vasionu, ali to si ti komandir i general. Sprdao sam se, idiote i sad me gleda kao da se zaj*bala. Tvoj život nije moj, nije spektakl nego olovka i papir. To je mnogo kreativno, tvoj život je kalkulator - besneo je Gastoz.

