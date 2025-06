Haos u Beloj kući: Aneli izgorela od ljubomore zbog Luke i Sandre, Dača raskrinkao njene kvarne radnje! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditeljka je pročitala naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić, a ona je objasnila zbog čega je ljubomorisala u utorak na žurki na Sandru Obradović i Luku Vujovića.

- On je pljeskao koliko je bio pijan, a Sandra je stala u žošku. Luka je pogledao u nju, a Sandra u mene jer je videla da sam ja to skontala. Da li će ona da potvrdi ili neće to je na njoj - govorila je Aneli.

- Jeste, Aneli je to videla - dodao je Luka.

- Niti sam gledala u Luku, niti gde on gleda. Ovo je apsolutna laž, kao i sve ono što pričaju mesecima. Ne znam ko je to video bolesnice, nebitna si mi - pričala je Sandra.

- Aneli je u pravu, od sad sve pto kaže je u pravu. Ovo je neka nova priča jer sam u utorak muvao Enu, a sad gledam Sandru - dodao je Luka.

- Koliko ga bolim - poručila je Ahmićeva.

- Njoj sad treba Sandra da je uvuče u priču, hoće da zakuva čorbu - rekla je Kačavenda.

- Ovo nema nikakve veze s vezom - rekao je Luka.

- Moram da stanem u Lukinu odbranu, Aneli je meni rekla da idem i da pričam po kući da se oni gledaju - govorio je Dačo.

- To je laž - rekla je Aneli.

