Aneli razbucala vezu Sandre i Luke: Nastao haos u Beloj kući, on na sve načine pokušava da se opere od zaljubljenosti u Ahmićevu! (VIDEO)

Nova drama trese Elitu!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog i takmičari su imali priliku da vide raspravu Luke Vujovića i Sandre Obradović tokom koje je ona plakala zbog prvokacija za Aneli Ahmić.

- Normalno je da Sandra neke stvari zamera, ona ima potpuno pravo. Ne znam što neće da kaže za mene, kad je rekla za Draganu. On mi je rekao da su oni raskinuli. Ja vidim da to nije to kod njih i da to nije nikakva veza. Smatram da Luka Sandru ne smatra ozbiljno. Ona njemu ne izaziva osmeh na lice i nije mu zanimljivo - govorila je Aneli.

- Ja sam lažov i lođ čovek. Ne želim više da je povređujem, ispao sam najgori. Ona sa mnom ne priča po tri sata, naljuti se. Ja sam malopre pričao sa Aneli i rekao sam joj da samo raskinuli. Ja sam rekao da je ona najbolja devojka za vezu, ali da ja nisam za nju. Ona je počela danas da se dere na mene, hteo sam normalno da pričam. Ja sam slobodan i želim da mogu da sedim gde hoću i ne želim da se svađam. Možemo da nastavimo u julu, znam gde je ovo krenulo. Ja ne mogu da joj dam ono što želi - rekao je Luka.

- Ne mogu da slušam, on laže. Ko je tebi ikad branio druženje? Svaki put kad smo u svađi on napravi nešto da bi dobio moju reakciju. Kad je bio prvi januar on je došao u moj krevet i rekao: "Jedan jedan" - dodala je Sandra.

- On voli da ide i da se zaj*bava, a ona turpija nokte i ne progovara. Rekao sam da je bolje da prekine, nego da je izvređa i kaže šta ne misli. On više voli da prošeta sa Aneli. Smatram da Luki više prija da sedne sa Draganom, šeta sa Aneli nego da bude sa Sandrom u vezi - govorio je Mateja.

- Ja sam rekao da popričaju i da se raziđu jer njih dvoje ne mogu da budu zajedno uopšte. Luka je neko ko ima taj gen da ne može da bude miran, nema m*da da joj kaže u oči šta misli. On je meni rekao da bi kr*snuo Aneli - otkrio je Lepi Mića.

- Molim? Nisam to rekao. Nikome ništa ne fali, ali nisam to rekao. Šta bi mene zadržavalo kod Sandre pet meseci? To je kao da imaš ćevape, a uzmeš rusku salatu - pravdao se Luka.

- Luka je znao kakva je Sandra, štp je ulazio u vezu ako mu nije odgovarala? Nepoštovanje pokazuje tako što provodi vreme sa Aneli, to nije korektno - dodao je Uroš Stanić.

- Je l' ste vi raskinuli? - pitao je Milan Milošević.

- Da, mene niko drugi ne zanima. Voleo bih da nastavimo ovde da jedemo i da nastavimo kontakt od jula. Dugo nisam provodio vreme sa društvom i neću sebe da ograničavam sa time. Ona je jedina koja je ovde na mestu i nju bih bira napolju. Pod ovim okolnostima ne mogu da ispunim ono što ona traži, napolju bi sve bilo drugačije - pričao je Luka.

Autor: A. Nikolić