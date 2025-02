Opšti haos u Beloj kući: Gastoz na meti napada zbog čaše vine koju je dao Sofiji, Terza ponovo ljubomoriše! (VIDEO)

Nova drama trese Elitu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Nenada Marinkovića Gastoza.

- Nisam se nabacio Sofiji, a ni Sofi. Rekao sam da je Sofi jako lepa i stojim iza toga. Ja sam vino dao Sofiji jer sam rekao Dači da mi da pivo koje ide Sofiji. Ja sam mislio da je Anđela ima svoje vino i da se ne žali. Kad me je Đole pitao za vino ja sam rekao da ide za šank. Hteo sam da se trampim. Izvini, nisam imao nameru da ona ostane bez vina. Nisam se nabacivao - rekao je Gastoz.

- Anđela i ja smo se šminke kad je ona rekla Dači da ode za drugaricu po piće. On je rekao da mu je bilo žao Gastoza i da mu je dao pivo. Anđela je to znala. Mislim da mi je oko tri doneo vino i tu se sve završilo - dodala je Sofija.

- On je svesno dao moje vino - dobacila je Đuričićeva.

- Ja sam njemu dao pivo i njoj da ostavi, rekao je da mu dam i da tamo stoji. Ona je meni rekla da joj ja odnesem - govorio je Đole Kralj.

- Evo opet se pokazalo da sam ja sve znala i da mu ništa nisam zamerila - rekla je Anđela.

- Nisi kriva za ovo, da li bi mogla da mi oprostiš? - pitao je Gastoz.

- Kad budem bila Sveta Petka - dodala je Anđela.

- Evo kako Dača i Sofija na kvarno uvaljuju Gastoza. Dača je meni rekao da ne može da mi kupi pivo pre žurke, a Sofija je rekla da će njoj da kupi. Gastoz je na podeli budžeta rekao Dači sa mu kupi, a on je rekao da kupuje Sofiji. Dača je dao na žurki pivo, a on zna da je to Sofijino pivo i planira je da uzvrati - pričao je Ivan.

- Njima odgovara da se oni povezuju - dobacio je Terza.

Autor: A. Nikolić