Ena Čolić ne prestaje da divlja: Ivan je ubacio u koš sa animir damama, nastao opšti haos! (VIDEO)

Nova drama trese Elitu!

Ena Čolić nastavila je da pravi haos u emisiji "Pitanja gledalaca" zbog etikete "ruzmarin devojka" koju je dobila od Jovane Tomić Matore.

- Nisam rekla da je k*rva, ali to se zovu separeuše, kao što su animirke - rekla je Aleksandra.

- Ja sam sigurna da niko koga Matora poznaje može da kaže da sam ja radila hosting, a pogotovo to. Klinka u Beogradu to može da radi, ali ja sam od 2010. godine ultra popularna - govorila je Ena.

- Šta će meni riba u separeu, da je gledam? To je isto animacija. Ova devojka nije dala Matora pola sata da iznese šta je rekla u studiju, znači pere se - umešao se Ivan.

- Ja nisam ta koja dođe kod stranca - urlala je Ena Čolić.

- Ona ne može da se odbrani i da kaže da to nikad nije radila. Hoću da kažem da je to isto jer nakon završetka večeri nije obavezna da bilo šta radi, tako da je to isto - pričao je Marinković.

- Ja ću Zlati da budem snajka, pa onda neka Zlatu bude sramota, ako hoće da se tako priča o meni. Matora ima pravo da to misli jer sam bila u takvom društvu. Svaki naš zajednički drug će da joj kaže da ja to nisam radila. Ja sam iz Beograda, mene zna ceo grad. Ja neću da dozvolim da se ovo priča o meni. Ja ovo Matoroj ne zameram 1% nego njima koji jedva čekaju da mi nađu nešto loše. Ja sam moralna gromada za pola kuće - dodala je Ena.

- Indirektno je prozvala da radi za pare, a ona ne sme ništa da joj kaže - dodao je Munjez.

Autor: A. Nikolić