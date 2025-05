Izgorela od ljubomore: Aneli napala Sofiju, pa je optužila da se upetljala u njenu vezu sa Lukom! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditeljka je pročitala pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Da li je realno da Luka ne sme da priča ni sa kim? Nakon debate si igorela zbog Sofije - glasilo je pitanje.

- Mi smo se posvađali zbog Jelene, on hoće da ispadne frajer. On je pričao sa Sofijom koja je mene najstrašnije vređala. Jeleni je uskočio u krevet, pa mi je ona to rekla - rekla je Aneli.

- Ja nju nisam vređala, nego sam se smejala jer je rekla da pročitala 73 knjige - dodala je Sofija.

- Petljala se u našu vezu. Opravdano je, niko ne bi voleo da ti priča sa neprijateljem - nastavila je Ahmićeva.

Naredno pitanje bilo je za Jovana Pejića Peju.

- Je l' Ivan tebi toliko potreban za kocku pa njemu zato ćutiš? Čovek je rekao najgore stvari za tebe da si bolestan, za psihijatriju i da si kockar - glasilo je pitanje.

- Da, slažem se. Ne ližem se sa njim, moj prijatelji su Baki i Gruja. Ja sam njemu rekao da nema potrebe da se meša, ali on ima lični konflikt prema Eni. Ne mogu ja ovde da prebijem čoveka, ima pravo svakoga da komentariše - rekao je Peja.

- Ja nikad nisam dozvolila da se on omalovažava - dodala je Ena.

- Ne palim se na ove prozivke da se upalim. To vi imate pravo ovde da radite i da se zezate. Nisam privržen nikome, imate pravo da menjate i prodajete društvo - nastavio je Peja.

- Zbog toga što je rekla da mi je majka u pepelu, zgaziću je do pepela. Gaziću je do kraja. Smatram za ovu ženu da je džukela i smotala ga je kao zmija žabu i progurača - rekao je Ivan.

Autor: A. Nikolić