SVE GORI OD LJUBOMORE! Sandra žestoko napala Anđelu zbog zbližavanja sa Lukom! (VIDEO)

Nije je štedeo!

U toku emisije "Pretres nedelje", ustala je Sandra Obradović kako bi prokomentarisala savetovanje Anđele i Luke.

- Gastoz, Anđela, Luka i ja jesmo bili u dobrim odnosima. Onda je ona napravila frku i naopravila karambol. Nazvala je to ogovaranjem. Mi smo bili u jako dobrim odnosima. Ne možeš da pričaš da li je normalno ili nije - skočila je Sandra.

- Mi smo tad bili u vezi - pravdala je Anđela.

- Što se tiče Luke i Aneli, kod nje nikad nisam video emocije. Znam kakav je stav o njemu imala od prvog dana. Sve se okrenulo kad je Lea došla ovde. Mislim da je to postala opsesija. Od pet meseci ne znam da li ste spojili dva dana da on ne krši ovde i ne lomi. Uvek ga je ponižavala. Kako je istrčala iz Paba kad je rekla da je kuvar i da nema zlatne kartice. Ona pokušava da ga degradira i vređa. On je najponiženiji u ovoj sezoni - rekao je Bebica.

- Dao sam sebe. Znam da i dalje ima neke emocije. Vremenom će je proći to gađenje. Da sam ospesivan prišao bih joj - rekao je Luka.

- Znam koliko je kvarna i kako reaguje. Danas Janjuš jeste bio da bi ga isporovocirala - rekao je Bebica.

Autor: A.Anđić