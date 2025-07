OVO JE IGRA PRESTOLA: Anđela Đuričić skovala ceo plan pre ulaska u rijaliti, Mateja otkrio sve DETALJE, pa demolirao odnos nje i Gastoza! (VIDEO)

Nije štedeo!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Matejom Matijevićem o trenutnim dešavanjima u Beloj kući.

- Upteljao si se i u ljubavni odnos druga Luke Vujovića. Kako si se našao u tom paru? - pitao je Darko.

- Ona kao da potencira sve ovako pred kraj. Stalno mu nešto zanoveta, ne želi mir. Izgleda da je to radi i pokreće. Vraća neke stvari koje smo mi imali. Izmišlja i lupeta. On mene nije nikada pitao ni da li se smeškamo ni ništa. Jedino me sad poslednji put, kao kroz konstataciju pitao. Želeo je da dobije moj odgovor. Devojka me ne interesuje, to sma pokazao i u tom startu rijalitija. Meni je to bilo beznačajano. Sprdao sam se sa situacijom. Razloge za izlazak iz veze sam naveo da sam prepoznao model ponašanja kako se ponaša i gde će da me dovede. Ja sam ispao najiskusniji i najpametniji. Ispao sam pravi mudrac - rekao je Mateja.

- Kako koemntarišeš što je rekla Luki da je prošle godine imala doktora, a sad ima pacijenta? - pitao je Darko.

- Gomilu puta je njega ponižavala, oca nabijala na onu stvar. Luka preko svega toga nikad nije smeo da pređe. Ljudi su me ubeđivali da je Luki ovo sve rijalti, da zna šta radi. On je toliko odlepio za Aneli da to nije dobro. On je gleda, odmerava, isprati pogledom. Luka je lud za njom, praštao joj je ono što se ne oprašta za pet miliona evra - rekao je Mateja.

- Šta vodi Anđelu i Gastoza? - pitao je Darko.

- Rijaliti. Ona je upalila tu opsesivnu stranu. Nikad neću zaboraviti kompilaciju njenih plačeva. Da rijaliti traje još dva meseca ona bi se isponižavala maksimalno. Izmišlja situaciju da sam joj predložio vezu. Meni se Sanja klela i tad i sad da se pripremala za spavanje, da je znala kad se ide na spavanje, da se štelovala. Ja sam siguran da je i to nekako ispanirala, da je shvatila da žrtve piju vodu kod naroda. Klasično me namestila kao frajera, nikad joj to nisam rekao. Kad se videlo njeno drugo lice, ne mogu da opišem koji sam broj poruka dobio od naroda. Ponovljeni scenario, dve vrlo srodne situacije. Ona ima uključeno sad se sa gastozom bori za prvo mesto. Kad imaš ljubav koja nikad nije bila ljuba i to da ćeš možda da dobije 100 hiljada evra, to nije ljubav nego igra presola. Kod Ene i Peje sam video emociju iako im je odnos katastrofalan. Gle Milovana i Aleksandru, oni nisu normalni, ali se vole mamu im je*em.

