Nije ih štedeo!

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Urošem Stanićem o potencijalnom pomirenju sa Anđelom Đuričić.

- Trebam joj za njene radnje i sukobe. Treba joj desna ruka, ali ne nameravam da joj to budem. Dokazao sam da ako hoću mogu da vratim sve na staro ali neću. Dokazao sam joj da se ja pitam. Nije me iskreno odbranila od Sofije, nego samo jer je u sukobu sa njom. Nadmeću se koja je veća ljubavnica. Samo je Anđela bila iskrena ljubavnica, a Sofija zarad marketinga. Postala je morbidna osoba. Sahranjivala mi je majku sat vremena. Ja sam Micin drug, a Bebica nije dosledan svojih stavova. Narvao sam je animirskom ku*om, ali ona je to pričala. Njoj to ne izgovara. Lažno se predstavlja, fura lažan stil. Mogu misliti kakav je njen nameštaj kad je ona ovako nakaradna, te njene zle fotelje. Dobra je samo u širenju nogu - pričao je Uroš.

- Sačuvao si Sandru, a poslao Luku, a onda se Sandra posvađala sa tobom - rekao je Darko.

- Ona je ober sponzoruša. Da lis u pokloni merilo za majčinsku ljubav. Smatram da je napolju jedna žena zmija. Meša se u odnos Aneli i Luke, pravi smicalice sa Kačavendinom ekipom. Zavisnica je od maseratija, prsluka, stana u Španiji. Obrukala je sebe time jer je ne zanimaju pokloni. Više mi je preko glave Aneli. Njihov odnos je lakrdija. Ni Luka nešto nema emocije čim može da flertuje. Veću sam ljubav video između Aneli i Janjuša - ispričao je Uroš.

Autor: A.Anđić