Ne može očima da me gleda: Gastoz razvezao jezik, pa žestoko oplepo po Ivanu i Kadri! Od ovih reči nije im bilo dobro (VIDEO)

Nije ih štedeo!

Veliki šef zadao je takmičarima "Elite" novi zadatak, a oni danas moraju da navedu tri najsujetnije osobe. Ovonedeljni vođa Nenad Macanović Bebica dao je reč Nenad Marinković Gastoz.

- Prvo mesto je Kadra, njegova bivša devojka kad je ušla zaletela se meni u zagrljaj, a tebi nije bilo dobro. Kad si video kako Anđela i ja izgledamo u ljubavnim klipovima istripovao si da ste tvoja bivša i ti izgledali bolje nego Brena i Boba. Drugo mesto je Ivan Marinković, on mene ne može da gleda očima i to je dokazano. On ne može da živi s tim da je u istom prostoru sa mnom, pobegao si ovde i mislio si da neću da te uhvatim. Na mestu broj jedan je Uroš Stanić, reći ću samo jedno sujetan je jer njegova najbolja drugarica Anita meni da preda krunu - govorio je Gastoz.

Nakon njega glasala je Ena Čolić.

- Ne volim što moram samo troje, ali Kadra je svakako treće mesto. On odiše sujetom. Drugo mesto Uroš iz sličnih razloga. Voliš da budeš najviše u kadru, previše zapažen i mislim da si sujetan. Na prvo mesto moram da stavim Milovana zbog svega što je izneo o Aleksandri - govorila je Ena.

Posle nje glasao je Danilo Dačo Virijević.

- Prvo ću da navedem Milicu Dugalić, ona je starija i mislim da je sujetna na Kačavendu i Đedovića jer se njihovo mišljenje više uvažava. Vređala je mene, Sofiju, Milenu i sujetna je jer sa 60 godina nema svoje izgrađeno mišljenje. Iako gotivim Kadru, on je na početku pokazao sujetu prema Gastozu i prema parovima. Možda parovi i jesu fejk, ali je pokazao sujetu kad ih je komentarisao na loš način. Treće mesto Munja, on je sujeta osoba prema drugarima koji su u temi, a on to nije - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić