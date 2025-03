Deluje kao da je primoran da bude u tome: Zola ocrnio ljubavne parove, pa otkrio zbog čega Gastoza smatra folirantom! (VIDEO)

Nikoga nije štedeo!

U toku je "Igra istine" koje svake nedelje u Beloj kući organizuje Lepi Mića. On je sledeće pitanje postavio Stefani Kariću.

- Stefane, ovde su tri osobe koje su povezivane sa Miljanom, ko je najveći folirant? - pitao je Lepi Mića.

- Rekao bih da je Zola najduže bio, pa Bebica, pa Ivan. Bilo bi glupo da kažem da je Zola najneiskreniji, a bio je najduže, pa ću da kažem da je Ivan - rekao je Karić.

- Razlika između Ivana i Zole je što je Miljana Ivanu produžila vek, a Zolu napravila. Ivan bi sedeo kod kuće da nema dete sa njom - govorio je Gastoz.

- Ja mislim da Bebica nju nikad nije voleo, nego je bio opsednut. Da li se sećate kad je Zola u "Zadruzi 6" rekao da će da komentariše? Ja sam rekao da ne može i tako se ispostavilo - dodao je Ivan.

- Ne želim da bude da se kompleksiram, ali videćemo ko je koga napravio da se ne zamaramo - rekao je Zola.

- Napravio si se lud da nisi došao zbog priče sa Stefani - poručio je Marinković.

- Zola, koje vezu su ovde najfolirantskije? - pitao je Lepi Mića.

- Ne mogu jer neću biti iskren, nisam još 100% upućen. Ako ćemo da gledamo šta se dešavalo Aneli i Mateja to je sa njene strane bilo smešno i videlo da se da pokušava da napravi reprizu od prošle godine. Gastoz i Anđela su mi baš kul, na početku su mi pogotovo bili zanimljivi i prvi put sam video da se neko muva na spontan način. Kad je došlo do svađa delovalo mi kao da je Gastoz primoran da bude u svemu tome, ali Anđela nije glupa. Grešio bih dušu kad bih rekao da su na početku folirali, a Anđelu godinama poznajem i ona nikad ne bi mogla da folira. Stvari preko kojih Bebica prelazi, a oni opet ostaju zajedno. On vidi šta mu devojka radi u diskoteci i prelazi, a onako se hvata sa čovekom - odgovorio je Zola.

Autor: A. Nikolić