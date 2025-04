Vratio ih na fabrička! Zola se osvrnuo na svoj odnos sa Mateom, pa osudio odnos Matore i Munje, pokušao da im otvori oči i ukaže na greške (VIDEO)

Zola pokušao da uspostavi mir!

U toku je debata o tome da li su učesnici "Elite" prodavali bele laži svojim partnerima. Sledeći na redu da iznese svoj stav je Lazar Čolić Zola.

- Ja sam rekao da sam otvorio božiju baštu i da je ona bila cvet. Ja sam apolutno protiv tih laži. Svaka laž može da ostavi ozbiljne posledice na odnos. Posle dođe do sukoba i haosa. Ne postoji nikakva laž koja dugoročno može da smiri, kad tad dođe do toga da se sazna. Jesam koristio, ali mislim da nije dobro. Ona jeste koristila, ja mislim. Nisam preterano zalazio u to. Njoj bih takođe preporučio da sa mnom ne koristi te laži. Čak i ovako kad sedimo, ona kaže tri puta da joj je prelepo, meni to deluje kao bela laž. Ne kažem da je to laž, ali mi deluje da se nekad sprda sa mnom. Ljubav se pokazuje delima, a ne šta ćemo mi da pričamo. Danas sam sluašo kako se prepucavaju dve žene od 40 godina i imaju decu kući, meni je to smešno. Matora, ovo je ispalo glupo, nisi bila pitana a dobacila si tri puta, čak nisi ni pitana - rekao je Zola.

- Drago mi je što se Stefani nije ubacivala, čak sam osetila da je prvi put iskrena - rekla je Matora kroz smeh.

- Eto, opet provociraš - rekao je Lazar.

- Nek stoji iza stvari koje je radila, ima da je gazim svaki dan - ubacio se Munja.

- To nisu stvari u koje ti treba da se mešaš. Kako se ne bojite da spominjete nekoga ko se još nije ohladio - rekao je Zola.

- Preko našeg deteta si ušla ovde, budi svesna. A to što si joj nabijala glavu u tanjir i šutirala je - počeo je Munja.

- Šutirala sam je svaki dan, rodilo se dete sa defetktom. Jeste. Smešan si. Meni je drago da se Kosta rodio sa ocenom 10. Da si živ i zdrav - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić