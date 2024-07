Definitivno je kraj: Zola rešio da za sva vremena stavi tačku na odnos sa Miljanom, osvrnuo se na svoje učešće i odnos sa Stefani! (VIDEO)

Bez zadrške i ustezanja!

Nakon što je napustio Belu kuću i zauzeo 26. mesto, Lazar Čolić Zola stigao je u studio, te je voditeljki Dušici Jakovljević otkrio kako se oseća.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Kako sam mogao da budem, super sam - kazao je Zola.

- Mnogi su komentarisali tebe i tvoje učešće i često se spekulisalo da li si iskren u odnosima sa devojkama, ali si utihnuo pred kraj - kazala je Dušica.

- Uvek se vidi kad se neko pretvara. Nisam imao neke volje i želje da radim nešto na silu. Nakon što mi je Miljana pobacala stvari, sedam dana od mog ulaska, pao sam u očaj. Ova majica i pantalone na meni su od Janjuša, šta da kažem? - kazao je Zola.

- Šta se dešavalo sa Stefani? - upitala je Dušica.

- Bilo mi je glupo da ulazim u nešto ozbiljno, jer nisam osećao da to tako treba. Jednostvano nisam spreman na to - kazao je Zola.

- Da li misliš da je Miljana bila s Darjanom zbog tebe, ili Bebice? - upitala je Dušica.

- Ako je njoj bilo lepo, neka je. Inat ne prolazi kod mene. Bila je sa njim jer je tako htela. Ja sam došao u miru u rijaliti, spavao pored nje prvo veče, ali je ona želela sve i odmah. Onda su krenule one naše rasprave i sve je krenulo kako ne treba. Nismo dobri jedno po drugo.Definitivno je kraj. Ponosan sam na sebe više nego ikad kad je reč o mom učešću. Iskreno, 99% ljudi bi gazili preko mrtvih samo kako bi došli do nekog svog cilja, a ja nisam jedan od njih. Ponosan sam na sebe i to je jednostavno tako - kazao je Zola.

- Da li očekuješ Miljanin poziv sad kad izađeš? - upitala je Dušica.

- Iskreno da kažem, ne mislim o tome. Ne bih baš voleo da me zove, nema ni potrebe - kazao je Zola.

- Imaš i Marijinu podršku da ne budete zajendo - dodala je Dušica.

- Šta će, vidi da nismo dobri jedni po drugo. Iskreno, Miljana je vređala moju majku Bosu, a ja Mariju nisam kao što je ona moju vređala - kazao je Zola.

