ŠOKANTNA ISPOVEST LJUBAVNICE PABLA ESKOBARA: Bio je ludo zaljubljen u nju, evo kako je uspela da pobegne od najopasnijeg čoveka na svetu!

Pablo Eskobar bio je ludo zabljubljen u Virdžiniju, a ona je od njega uspela da pobegne onaj momenat kada je njegov život bio najugroženiji

TV voditeljka Virdžinija Valjeho delila je krevet sa osnivačem globalne industrije kokaina, koji je bio jedan od najambicioznijih - i najbrutalnijih - kriminalaca u istoriji Pablom Eskobarom.

Bio je sedmi najbogatiji čovek na svetu, njegovo carstvo kontrolisalo je 80% svetskog kokaina. Za to vreme, Virdžinija je bila najpoznatija žena u Južnoj Americi.

Ali kada je narko-bos Pablo Eskobar upoznao prelepu televizijsku novinarku Virdžiniju Valjeho, njih dvoje su se zaljubili. Tokom njihove burne ljubavne veze, Virdžinija je iz prve ruke bila svedok krvoprolića, straha i korupcije koji su pratili uspon Eskobarovog kriminalnog carstva.

Imala je mesto pored ringa za drogu, seks, bogatstvo i nasilje i gledala je kako njen oženjeni ljubavnik prelazi put od političara u usponu, koga su voleli siromašni, do očajnog paranoičnog begunca koji je bio najtraženiji čovek na svetu sve do svoje smrti.

Eskobar - kriminalac kojem nema ravnog

Eskobar se smatra neverovatnim čudovištem.

On je osmislio bombardovanje putničkog aviona u kojem je poginulo 107 ljudi, ubistva tri predsednička kandidata, desetine sudija, novinara i političara.

I stotine nevinih civila je ubijeno u desetinama bombardovanja.

Pa ipak, u njegovoj rodnoj Kolumbiji, Eskobar je bio idolizovan od strane siromašnih jer im je mudro gradio kuće, puteve, sportske stadione i obezbeđivao hiljade radnih mesta.

Kada su se on i Virdžinija sreli 1982. godine, bio je mladi kongresmen sa nadama za visoku političku funkciju, a izvor njegovog bogatstva je još uvek bio misterija.

Tek su usledila masovna ubistva, nasilni obračuni sa policijom, politički atentati i hiljade smrtnih slučajeva uzrokovanih njegovim poslovanjem koje je proizvodilo većinu svetskog kokaina.

U svojoj knjizi, Virdžinija slika snažnog, komandantskog i nemilosrdnog biznismena, daleko od slike odbeglog pacova koji se krije na zapuštenim farmama i jedva vidi dnevnu svetlost, što je karakterisalo mesece pre njegove smrti 1993. godine.

Pored njegove mračne strane, Virdžinija opisuje velikodušnost i slobodno trošenje svog bivšeg ljubavnika i detaljno opisuje desetine susreta, uključujući i neobičnu posetu jednoj od hacijendi narko-bosa u džungli.

Dok je bila u kući, posetila je njegov privatni zoološki vrt sa slonovima, nilskim konjima, nosorozima, žirafama, zebrama, kamilama, kengurima i konjima rase Apaluza.

A plivanje u reci na njegovom imanju, Virdžinija otkriva susret sa smrću kada kaže da je uvučena u vrtlog i da ju je Eskobar spasao.

"Bez imalo napora skače u vodu i stiže do mene za nekoliko sekundi. Prvo, koristi reči da me smiri; zatim, pokrete toliko precizne da deluju koreografski; i konačno, snagu koja deluje jednako vrtlogu da me izvuče.

I taj samouvereni, hrabri čovek me otima iz naručja smrti kao da sam pero, kao da je taj čin samo još jedna odgovornost galantnog domaćina, i kao da je imun na opasnost koju odbacuje," opisala je Virdžinija momenat spasavanja.

U vreme susreta, Virdžinija kaže da je imala dečka, ali da je njegova zavisnost od kokaina okončala vezu - ironično imajući u vidu da će se uskoro naći u naručju najpoznatijeg dilera te droge u istoriji.

Kao poznata televizijska voditeljka, navikla je da se druži sa bogatom elitom i imala je niz zgodnih udvarača, ali je bila očarana Eskobarom.

Prema iskustvu većine ljudi, to je bila izuzetno neobična veza, sa sastancima između njih odvijanim u tajnosti i dugim pauzama do tri meseca bez kontakta, dok se Eskobar krio.

Kada se par upoznao, Virdžinija kaže da je tehnički još uvek bila udata za svog bivšeg muža koji je odbijao da potpiše papire za razvod.

Kada je Eskobar čuo za ovo, jednostavno joj je rekao da će to srediti u roku od 48 sati.

Ona piše: „Kada dođem kući na ručak, moja domaćica me obaveštava da je advokat zvao tri puta. Kada sam ga pozvala rekao je: "Vaš muž je zvao jutros, očajnički želeći da mi kaže da je morao da potpiše papire za razvod pre podneva, ili je mrtav."

Jadni momak je bio bled kao vosak i tresao se kao list; izgledao je kao da će uskoro dobiti srčani udar. Gotovo da nije mogao da se potpiše.“

Sledećeg dana, Eskobar je poslao šest muškaraca koji su nosili ogromne bukete cveća u njen stan kao znak poštovanja.

Opisala je kako se jednom prilikom Eskobar pojavio u njenom stanu sa desetinama telohranitelja koji su svi insistirali da dođu do ulaznih vrata njenog stana sa njim.

Rekla je da je tako burno reagovala na narušavanje njene privatnosti da ih je on posle nikad više nije dovodio do njenog stana.

"Tokom narednih godina videću Pabla oko 220 puta, od kojih oko 80 okružen vojskom prijatelja, sledbenika, zaposlenih ili telohranitelja. Ali počev od tog dana, on će dolaziti u bilo koji od naših apartmana ili u moj hotelski apartman potpuno sam, a kada se sretnemo u njegovim seoskim kućama, narediće svojim ljudima da nestanu pre nego što me vide.“

NJegov ekstravagantan način života

NJena knjiga o aferi sadrži neke fascinantne detalje o Eskobarovom bogatstvu, uključujući opis „automobila Džejmsa Bonda“ punog sprava.

Ona prepričava kako ga je Eskobar opisao: „Ovo dugme ispušta oblak dima koji odbacuje svakoga ko vas juri; ovo ispušta suzavac koji ih ostavlja da kašlju i očajnički traže vodu, ono sipa ulje pa se klize cik-cak i padaju sa litice; ovo ispušta stotine eksera i štipaljki da bi im probušilo gume; ovo je bacač plamena koji aktivirate nakon što ovaj prska benzin; ovo aktivira eksploziv, a sa obe strane su mitraljezi.

„A ako sve to ne uspe, ovo poslednje dugme emituje frekvenciju koja uništava bubnu opnu.“

Opisala je kako je imao niz privatnih aviona marke „Lir“ koje bi koristio da je pozove ili pošalje u NJujork u kupovinu sa hiljadama dolara džeparaca.

Takođe, kako je imao 14 pasoša, svi sa slikama njega u različitim prerušavanjima kako bi mogao da izbegne otkrivanje.

Tokom njihove veze, Eskobar, koji je bio oženjen suprugom Marijom Viktorijom tokom svoje afere, poverio se Virdžiniji o svom poslu i upoznao je sa svojim poslovnim saradnicima.

Ali njegova poverenja nosila su potencijalnu cenu jer bi njegovi neprijatelji voleli da pristupe njegovim tajnama.

Da bi je „zaštitio“, dao joj je pištolj Bereta kalibra devet milimetara sa ugraviranim njegovim inicijalima i uputstvima: „Naučiću te kako da se upucaš tako da odmah umreš.“

Upozorio ju je da će biti mučena ako bude zarobljena i samo da bi pucala eventualne potencijalne otmičare ako su bili nenaoružani i manje od petoro.

Ona piše: „On mi pokazuje šta da radim, gde da stavim prste i gde, tačno, da stavim cev. Iznova i iznova povlači obarač, iznova i iznova povlači obarač dok više ne mogu da podnesem bol i naučim da ne dozvolim da budem razoružana. Dok posmatram u ogledalu slike naša dva gola tela koja se bore za kontrolu nad pištoljem, ne mogu a da ne mislim na dva spartanska rvača. Tera me da osetim užas, a zatim da izgubim strah, da preuzmem kontrolu, da zamislim bol... da umrem od ljubavi.“

Par je imao strastvenu fizičku vezu i jednom prilikom ju je zamolio da zapiše šta je osećala dok su vodili ljubav.

Ona piše: „Pri našem sledećem susretu dajem mu pet i po stranica i sedim i posmatram ga, ne skrećući pogled ni na sekundu, dok ih guta. On mi kaže: 'Ali... ovo je najslađa stvar koju sam pročitao u celom životu. Iskreno... ovo će mi dati višestruke erekcije.'“

Virdžinija je zamišljala srećan život sa Eskobarom sve dok on nije naredio ubistvo Rodriga Lare, kolumbijskog ministra pravde, koji je ciljao na trgovce drogom.

NJegova smrt je šokirala naciju i dovela do toga da Vlada odobri zakon o ekstradiciji koji bi doveo do slanja Eskobara u Sjedinjene Države da je bio zarobljen živ. Umesto toga, to je dovelo do toga da Eskobarove aktivnosti postanu sve nasilnije, a vlasti ga zauzvrat još više traže.

Kako su vlasti više pažnje usmerile na hvatanje Eskobara i njegovih saradnika, Virdžinija je počela da dobija preteće telefonske pozive. U medijima se pojavilo više negativnih priča o njenim vezama sa Eskobarom i narko-baronima, a njen TV ugovor nije obnovljen.

Glamurozna TV voditeljka, koja sada živi na Floridi, kaže da je bila duboko zaljubljena u Eskobara, ali da su se njena osećanja promenila kako je on postajao brutalniji.

Prekretnica u njihovom odnosu dogodila se u novembru 1985. godine, kada je gerilska grupa M19, koju je finansirao Eskobar, upala u Palatu pravde i držala svih 25 sudija Vrhovnog suda zemlje i stotine drugih civila kao taoce.

M19 se protivila vladinom potezu ka ekstradiciji Kolumbijaca SAD, oko čega su se složili pobunjenici i moćni kolumbijski trgovci drogom, predvođeni Eskobarom.

Tokom naredna dva dana, kolumbijska vojska je pokrenula operaciju ponovnog zauzimanja zgrade i oslobađanja talaca.

Dok je kriza rešena, skoro svih 30 do 40 pobunjenika je bilo mrtvo, desetine talaca je ubijeno ili „nestalo“, a 11 od 25 sudija suda je ubijeno.

Uništeni su zapisi za oko 6.000 krivičnih slučajeva, uključujući i dosijee za krivični postupak protiv šefa kartela Eskobara.

Virdžinija je napisala: „Pitam se da li je čovek koga sam smatrala najhrabrijim od svih postao samo kukavica i čudovište."

„Promenila sam broj telefona i, sa dušom stegnutom od užasa, donela sam odluku da nikada više u životu ne vidim Pabla Eskobara. Preko noći sam prestala da ga volim,“ rekla je tada Virdžinija.

U knjizi ona opisuje poslednji put kada je videla Eskobara 1987. godine: „Zaustavljamo se nekoliko metara od vrata hotela i zauvek se opraštamo. Oboje znamo da je to poslednji put da ga vidim živog. Stavlja mi ruku iza vrata i poslednji put me ljubi u čelo. U potpunoj tišini, on i ja se poslednji put milujemo po licu. Posmatra me nekoliko sekundi tim očima koje kao da sadrže svaku opasnost i najavljuju svaku tragediju, njegovim tužnim crnim očima koje kao da nose svaki umor, svaku osudu.

I da bi me zauvek pamtio kakva sam uvek bila, pre nego što izađem iz kola, ulažem natčovečanski napor da progutam suze i dam mu svoj poslednji, prolazni poljubac, poslednji od svojih blistavih osmeha..."

Ubrzo je Pablo Eskobar umro u kiši metaka u blizini tržnog centra u Medeljinu, Kolumbija, gradu gde je osnovao svoju krvavu vladavinu kao Kralj kokaina.

A šta se desilo sa Virdžinijom?

Bila je to 2006. godina kada je Virdžinija svedočila protiv nekih sumnjivih ljudi, zbog čega je morala da pobegne iz Kolumbije i preseli se u SAD. Tamo je izdala knjigu "Voleći Pabla i mrzeći Eskobara" koja je postala bestseler.

Ona je i dalje živa, u egzilu je i aktivno priča o svojoj vezi sa Eskobarom.

Autor: S.M.