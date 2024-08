Brego, sada je ipak kasno: Muzičar priznao da je bio ludo zaljubljen u ovu folk pevačicu, nekada su zajedno harali Jugom

Svetski priznati muzičar Goran Bregović (74) otkrio je da je u mladosti bio zaljubljen u Lepu Lukić (84), te da je u potpunosti bio impresioniran njenom pojavom.

Jednom prilikom prisetio se kakva je emocije imao prema deset godina starijoj pevačici.

- Ja sam bio zaljubljen u Lepu Lukić. Ne mislim zaljubljen u nju kao u ženu, bio sam zaljubljen u njen humor i zezanje. Bijelo dugme je izolovano živelo, nismo se nikad petljali sa estradom. E, onda se odjednom pojavila želja da se više radi, jer jesmo malo radili, svirali smo jednom u tri godine, i ajde, odjednom se pojavila ta turneja TV revije i odjednom se nađemo okruženi estradom. To je za nas bilo čudo neviđeno - prisetio se muzičar, pa nastavio:

- Taj svet koji je imao neki humor koji mi ne znamo, svet koji živi na način i raduje se stvarima koje vi prvi put vidite. Ja sam Lepu Lukić gledao kao čudo. Jesam bio zaljubljen na neki način, ne sad kao da bih skakao na Lepu Lukić, verovatno jer sam se prvi put susretao sa šoubiz svetom, pa sam bio impresioniran njom. Ona je pričala takve neverovatne prostakluke, zbog kojih bi te mama išamarala kad kreneš tako nešto da ponoviš, ali je to bilo istovremeno tako duhovito i s takvim šarmom, koji verovatno samo jug Srbije ima na takav način. I to mi je bilo veliko otkriće, svima nama, ne samo meni - prisetio se Brega u jednom od intervjua za jedan domaći nedeljnik.

Kraljica narodne muzike bila je šokirana i iznenađena Bregovićevom izjavom.

- Prvi put čujem za to. Brega mi to nikad nije rekao. Je l' stvarno on to izjavio? Što bi on to rekao? Imali smo mi te turneje davnih godina, išli smo autobusom nas po 30 pevača. Bilo je i Bijelo dugme, sećam se. Lepo je to što je bio zaljubljen u mene, Brega je ipak Brega, nije bilo ko. Imponuje mi to, ali sad je kasno, imam dosta godina (smeh). Tad nisam imala ništa s njim. Davno je to bilo, tad smo bili svi mladi - poručila je Lukićeva, prenosi Mondo.

Lepa je u to vreme, sedamdesetih i osamdesetih, bila najpopularnija pevačica folk muzike. O tome koliko su je ljudi voleli govori podatak da je prva sa estrade imala svoj klub obožavalaca, koji se zvao "lepisti". Reportažu o Lepi i njenoj slavi radila je čak i francuska televizija. Isto tako, bend "Bijelo dugme" je tokom osamdesetih uživao ogromnu popularnost među omladinom.

