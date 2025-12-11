AKTUELNO

Na Temu Srbija osvanuo novogodišnji ukras o kom svi pričaju: Neko ga je kupio i pokazao kako zapravo izgleda, ŠOKIRAĆETE SE (FOTO)

Temu je međunarodna onlajn platforma poznata po izuzetno povoljnim proizvodima koji stižu direktno od kineskih proizvođača i distributera.

Iako je sajt postao popularan širom sveta, često je na meti kritika – posebno zbog marketinga koji obećava mnogo više nego što kupac na kraju dobije.

Viralna reklama koja je zbunila ceo internet

Na Instagram stranici Temu Srbija pojavila se sponzorisana objava koja je izazvala globalnu pažnju. Fotografija je prikazivala ogromne spiralne stepenice od srebrnog stakla, ukrašene kristalnim nitima i sjajnim detaljima. Delovalo je kao luksuzni dekor, gotovo futuristička instalacija.

Snimak ekrana te objave ubrzo je završio na mreži X, gde su korisnici širom sveta počeli da se pitaju kako ovaj "ukras" izgleda u stvarnosti. Oni koji su ranije poručivali sa Temua odmah su posumnjali da je reč o optičkoj iluziji.

U komentarima su se nizale reakcije poput: "Hoće li neko ovo da kupi, čisto da proverimo kako izgleda", "Plaši me kako ovo izgleda u stvarnosti", "Je l' ovo scenografija za Evroviziju".

Prava istina – "gigantske" stepenice koje staju na dlan

Kada su kupci napokon podelili fotografije proizvoda, pokazalo se da je "monumentalna kristalna konstrukcija" zapravo minijaturna dekoracija – toliko mala da može da stane u nečiju ruku. Na mrežama su se nastavili šaljivi komentari:

"Ko god je ovo kupio, hvala ti što si podneo žrtvu umesto svih nas", "Zapravo je simpatično", "Ništa nije onako kako izgleda", "Kupiću sad ovo iz inata".

Reakcije i dalje ne prestaju

Dok korisnici prave humor na račun kristalnih stepenica, originalna Temu fotografija premašila je četiri miliona reakcija i nastavlja da kruži društvenim mrežama kao jedan od najnovijih primera razlike između reklame i realnosti.

Zima i sezona gripa: Tradicionalne ideje iz domaće radinosti koje jačaju imunitet

