AKTUELNO

Extra

NAROD KOJI JE OBOŽAVAO SUNCE: Kako su stari narodi slikali nebo i molili se najvećem izvoru svetlosti.

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Još od najranijih civilizacija, Sunce je fasciniralo ljude. Njegova toplina i svetlost davale su život, a njegova moć i stalnost budila strahopoštovanje.

Jedan od najpoznatijih naroda koji je Sunce smatrao božanstvom bio je Inka narod u Južnoj Americi.

Inti – božanstvo sunca Inke su verovale da je Inti, bog Sunca, njihov zaštitnik i izvor života. Njegove zrake obasjavale su polja i gradove, a car (Sapa Inka) smatran je Intijevim potomkom. Sunce nije bilo samo simbol svetlosti, već i reda, moći i harmonije.

Hramovi i rituali Najpoznatiji hram posvećen Suncu bio je Korikanča u gradu Kusko. Zidovi su bili obloženi zlatom koje je simbolizovalo sunčev sjaj. Svake godine, tokom letnjeg solsticija, Inke su održavale velike svečanosti i prinose žrtve, zahvaljujući Suncu za plodnu zemlju i dobar rod.

Foto: Pixabay.com

Simbolika u svakodnevnom životu Sunce nije bilo samo božanstvo, već i vodič kroz život. Ljudi su pratili sunčev ciklus, planirali setvu i žetvu, a umetnost i odeća često su nosili zlatne i žute tonove u znak poštovanja. Sunce je bilo simbol moći, energije i večnog ciklusa života i smrti.

Za Inke i mnoge druge narode, Sunce je bilo više od svetlosti – ono je bilo srce sveta, božanstvo koje oblikuje život i kulturu. I danas, simbolika Sunca inspiriše umetnost, rituale i naše poštovanje prema prirodi.

Autor: S.Paunović

#Inke

#Južna Amerika

#Sunce

#simbolika

POVEZANE VESTI

Lifestyle

Domaćice, pažljivo čitajte: Tajni sastojak koji mleveno meso čini sočnijim i neodoljivo ukusnim

Extra

'Ukleti prsten' kraljice Teodore 800 godina ležao u grobnici: Iskopao ga kralj Aleksandar, mnogi misle da mu je doneo zlu kob

Hronika

OVO JE OTAC KOJI JE SA DETETOM POGINUO NA MILOŠU VELIKOM! Sinčić izgubio život na mestu, Sreten sa strašnim povredama izdahnuo u bolnici

Društvo

POJAVIO SE I RIMEJK HIT SNIMKA 'BRAĆO SRBI I SESTRE SRPKINJE...' Pogledajte kako su majka i sin iz Loznice vernicima čestitali praznike (VIDEO)

Domaći

OD DARKA I KAĆE NI TRAGA, NI GLASA, a evo ko brine o njihovoj naslednici Srni nakon udesa koji su imali (FOTO)

Lifestyle

Jedan narod je izuzetak: Zašto se ne sećate ničega pre trećeg rođendana