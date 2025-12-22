NAROD KOJI JE OBOŽAVAO SUNCE: Kako su stari narodi slikali nebo i molili se najvećem izvoru svetlosti.

Još od najranijih civilizacija, Sunce je fasciniralo ljude. Njegova toplina i svetlost davale su život, a njegova moć i stalnost budila strahopoštovanje.

Jedan od najpoznatijih naroda koji je Sunce smatrao božanstvom bio je Inka narod u Južnoj Americi.

Inti – božanstvo sunca Inke su verovale da je Inti, bog Sunca, njihov zaštitnik i izvor života. Njegove zrake obasjavale su polja i gradove, a car (Sapa Inka) smatran je Intijevim potomkom. Sunce nije bilo samo simbol svetlosti, već i reda, moći i harmonije.

Hramovi i rituali Najpoznatiji hram posvećen Suncu bio je Korikanča u gradu Kusko. Zidovi su bili obloženi zlatom koje je simbolizovalo sunčev sjaj. Svake godine, tokom letnjeg solsticija, Inke su održavale velike svečanosti i prinose žrtve, zahvaljujući Suncu za plodnu zemlju i dobar rod.

Simbolika u svakodnevnom životu Sunce nije bilo samo božanstvo, već i vodič kroz život. Ljudi su pratili sunčev ciklus, planirali setvu i žetvu, a umetnost i odeća često su nosili zlatne i žute tonove u znak poštovanja. Sunce je bilo simbol moći, energije i večnog ciklusa života i smrti.

Za Inke i mnoge druge narode, Sunce je bilo više od svetlosti – ono je bilo srce sveta, božanstvo koje oblikuje život i kulturu. I danas, simbolika Sunca inspiriše umetnost, rituale i naše poštovanje prema prirodi.

Autor: S.Paunović