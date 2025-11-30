OVO JE OTAC KOJI JE SA DETETOM POGINUO NA MILOŠU VELIKOM! Sinčić izgubio život na mestu, Sreten sa strašnim povredama izdahnuo u bolnici

On je, kako saznajemo, dolazio iz Beča gde inače živi i radi. On je bio vozač, u kolima je bila i njegova supruga sa bebom, a supruzi se lekari bore za život.



Na licu mesta poginuo je njegov sin od godinu i po dana.

Muškarac je s teškim povredama prevezen u bolnicu, ali je tamo izdahnuo.

Udes se dogodio na delu auto-puta "Miloš Veliki" kod Surčina, pri uključenju za Obrenovac. Majka deteta (23) zadobila je povrede opasne po život.

Ona je sedela na mestu suvozača. Žena je hitno prevezena kolima beogradske Hitne pomoći u Urgentni centar.

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, Sreten je imao troje dece i živeo je skladan, porodični život.

