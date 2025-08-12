AKTUELNO

Hronika

Leskovčanin pao sa osmog sprata u Hrvatskoj, doktori se bore za njegov život

Izvor: Pink.rs, Foto: Beta/Lana Slivar Dominić ||

Četrdesetjednogodišnji N.Đ. iz Leskovca teško je povređen u Hrvatskoj i lekari se bore za njegov život.

Kako prenosi portal rešetka.rs on je pao sa osmog sprata zgrade na kojoj je radio kao građevinac.

Tragedija se, kako se navodi, desila u ponedeljak ujutru. Prva informacija podeljena je na društvenim mrežama u Hrvatskoj gde su se o njemu tražile bilo kakve informacije i kontakti sa porodicom.

Njegovo stanje trenutno nije poznato, a Leskovčani dele informacije o ovoj tragediji na društvenim mrežama sa željama za brz oporavak, navodeći da je N.Đ. jako dobar čovek, otac dvoje dece i vredan radnik.

Autor: S.M.

#Gradilište

#Hrvatska

#Nesreća

#Radnik

#povređen

POVEZANE VESTI

Društvo

TINEJDŽERU (18) HITNO POTREBNA POMOĆ: Petru se lekari bore za život, nakon teške saobraćajke koju je sinoć doživeo

Hronika

Lekari se bore za život učenika iz Bogatića! Najnoviji detalji stravične nesreće u Mačvanskoj srednjoj školi u kojoj je dečak pao sa drugog sprata na

Hronika

IZ UKC NIŠ O STANJU DRAGANE (32): Vaspitačica iz Brusa na mehaničkoj ventilaciji, bore joj se za život

Svet

Majka bacila bebu sa prozora stana u plamenu, pa i sama skočila sa 3. sprata: Jedan potez šokirao sve

Svet

Aleksandru se bore za život: Detalji jezive nesreće u kojoj su povređeni srpski radnici u Bugarskoj

Hronika

NADLJUDSKA BORBA ZA ŽIVOT PACIJENTA! Leskovčanin ima opekotine na 65 odsto tela - evo kako je došlo do povrede