Leskovčanin pao sa osmog sprata u Hrvatskoj, doktori se bore za njegov život

Četrdesetjednogodišnji N.Đ. iz Leskovca teško je povređen u Hrvatskoj i lekari se bore za njegov život.

Kako prenosi portal rešetka.rs on je pao sa osmog sprata zgrade na kojoj je radio kao građevinac.

Tragedija se, kako se navodi, desila u ponedeljak ujutru. Prva informacija podeljena je na društvenim mrežama u Hrvatskoj gde su se o njemu tražile bilo kakve informacije i kontakti sa porodicom.

Njegovo stanje trenutno nije poznato, a Leskovčani dele informacije o ovoj tragediji na društvenim mrežama sa željama za brz oporavak, navodeći da je N.Đ. jako dobar čovek, otac dvoje dece i vredan radnik.

