RANJENOM MLADIĆU SE LEKARI BORE ZA ŽIVOT Policija na nogama, traga za pucačem SA PERIKOM! Čekao žrtvu kod garaže, pa ga izrešetao

Izvor: Blic.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

U. R. (24) koji je upucan u sačekuši ispred zgrade u kojoj živi na Kanarevom Brdu, nalazi se u teškom stanju na Urgentnom centru u Beogradu gde mu se lekari bore za život

Prema nezvanično saznanjima motiv pokušaja ubistva U. R. (24) još uvek nije poznat, a policija intenzivno radi na otkrivanju identiteta izvršioca ovog zločina.
- Policija aktivno radi na utvrđivanju identiteta napadača sa perikom, kao i njegovog pronalaženja radi daljeg procesuiranja - rekao je izvor.

Podsetimo, ranjeni mladić, U. R. je odmah nakon pucnjave, kolima Hitne pomoći prebačen na Urgentni centar, gde je operisan

On je, kako su mediji pisali, odranije poznat policiji i ima dosije zbog nanošenja lakih telesnih povreda i prinude. Prema nezvaničnim informacijama, bio je pre nekoliko godina privođen i u Crnoj Gori zbog, kako se sumnja, učestvovanja u tuči koja je prethodila pokušaju ubistva u Budvi.

Autor: S.M.

