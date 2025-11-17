'Pucnji, pa vriska' Detalji krvoprolića na Kanarevom brdu: Napadač je čekao na stepenicama, imao je periku

U.R. (24) upucan je sinoć ispred zgrade na Kanarevom brdu, nakon čega je operisan u Urgentnom centru.
Kako pričaju svedoci, on je bio kod svog automobila ''škoda'' - prema rečima jednih prilazio je vozilu, dok drugi kažu da je izlazio iz kola, a maskirani napadač ga je čekao na stepenicama i pucao pravo u njega.
Pogođen je u grudi, dok je jedan metak pogodio gajbicu koja je bila ispred podruma pića, dok je navodno, policija čaure našla na stepenicama.
- Pao je između zgrade i automobila. Komšinica je pozvala majku ranjenog, policiju i Hitnu pomoć. Prvu pomoć mu je pružio jedan prolaznik - kaže izvor.
Svedoci su ispričali da su videli napadača sa perikom kako beži.
- Čuli smo pucnjavu, pa vrisku. Uplašili smo se za decu koja su bila ispred zgrade. Videli smo mladića koji je bio u krvi i ljude koji pričaju kako drugi beži - pričaju svedoci.
Nezvanično, policija je našla snimak sa kamera, te se utvrđuje da li je usnimljena i pucnjava.
