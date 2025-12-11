SPEKTAKL NA NEBU U BOJAMA DUGE TAČNO OVE NOĆI: Spremite se za 120 zvezda padalica na sat

Još jedna impresivna kiša meteora prisutna je na nebu ovih dana. U pitanju su Geminidi, koji će biti najintenzivniji 14. decembra između 2 i 3 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu, kada će i u Srbiji moći da se vidi čak 120 meteora na sat!

Kako piše portal Kosmički glasnik, Geminidi su meteorski roj koji, za razliku od velike većine rojeva, nema kometu kao svoje matično nebesko telo, već asteroid, i to Faeton.

Naime, da bi se kiša meteora najbolje uočila, pogled treba da bude usmeren ka sazvežđu Blizanaca, i to u blizini zvezde Kastor, koja je i najsjajnija u tom sazvežđu.

Vrhunac u nedelju

Kiša meteora svoj vrhunac će dostići 14. decembra, kada je Mesec u fazi opadanja, što bi, prema pojašnjenju BBC-ja, trebalo da poboljša uslove za posmatranje, jer će biti manje svetlosnog zagađenja u vreme kada je poznato da Geminidi proizvode više od 120 meteora na sat.

Meteori povezani s Geminidima spadaju među najsjajnije i najbrojnije na nebu i pojavljuju se kao višebojne pruge bele, žute, zelene, crvene i plave, zahvaljujući elementima kao što su natrijum i kalcijum koji se nalaze u svemirskom materijalu.

Ne sumnjamo da će prizor na nebu biti impresivan, jer će ga obasjavati na stotine zvezda padalica.

Autor: Iva Besarabić