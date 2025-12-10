SRBIJA PO PRVI PUT DOŽIVLJAVA OVAKAV SPEKTAKL: Astronomska pojava sa neba dolazi iz svemira

Astronomska pojava kiše meteora, odnosno zvezda padalica, koja je počela 4. decembra i trajaće do 20. decembra, biće najintenzivnija 14. decembra između 2 i 3 ujutru po srednjeevropskom vremenu.

U Srbiji se tog dana, prema navodima portala Kosmički glasnik, može videti čak i do 120 meteora na sat.

U pitanju su Geminidi, meteorski roj koji za razliku od velike većine rojeva nema kometu kao svoje matično nebesko telo, već asteroid, a u pitanju je asteroid Faeton.

Kako pojašnjava Kosmički glasnik, da bi se kiša meteora najbolje uočila, pogled treba da bude usmeren ka sazvažđu Blizanaca, i to u blizini zvezde Kastor, koja je i najsjajnija u ovom sazvežđu.

Svoj vrhunac će dostići 14. decembra, kada je Mesec u fazi opadanja, što bi, prema pojašnjenju BBC-a, trebalo da poboljša uslove za posmatranje, jer će biti manje svetlosnog zagađenja u vreme kada je poznato da Geminidi proizvode više od 120 meteora na sat.

Meteori povezani s Geminidima spadaju među najsjajnije i najbrojnije na nebu i pojavljuju se kao višebojne pruge bele, žute, zelene, crvene i plave, zahvaljujući elementima kao što su natrijum i kalcijum koji se nalaze u svemirskom materijalu, prenosi portal Srbija Danas.

Autor: Iva Besarabić