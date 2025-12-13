AKTUELNO

Posle više od 80 godina: Pronađena olupina francuske podmornice iz Drugog svetskog rata

Olupina francuske podmornice iz Drugog svetskog rata pronađena je više od 80 godina nakon što je nestala kod obala Španije, prenose danas francuski mediji.

Podmornica Tonan učestvovala je u pokušajima odbrane luke Kazablanka od napada američke mornarice, pre nego što je potonula u blizini Kadiza u novembru 1942. godine, preneo je Figaro.

Od tada njena olupina nikada nije locirana, ali je u novembru ove godine tim istraživača sa Univerziteta Zapadne Bretanje uspeo da je otkrije.

“Mi smo dobili mnogo informacija, uključujući knjigu plovidbe komandanta podmornice koju nam je poverila njegova porodica, a koja se pokazala kao ključna”, kazao je vođa tima, Erven L’Er.

Ovaj dokument je omogućio istraživačima da odrede teoretsku lokaciju potonuća, što je zatim potvrdio sonar.

Podmornica je potonula tokom bitke za Kazablanku, u kojoj su se međusobno borile američka i francuska mornarica.

Vašington je nastojao da izvrši invaziju na Maroko koji su branile snage režima iz Višija, koji je teoretski bio neutralan od potpisivanja primirja u junu 1940, podseća Figaro.

Oštećena u napadu, podmornica je potonula sa 30 mornara od ukupno 72 člana posade.

Tim istraživača će sada započeti potragu za olupinama druge dve podmornice koje su potopljene u bitci za Kazablanku, naveo je pariski list.

