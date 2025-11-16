'VUČIĆ MORA DA BUDE UKLONJEN POSLE PROTESTA!' Milivojević sa blokaderima koji bi Srbima da napakuju i genocid iz Drugog svetskog rata!

Blokader Milivoj Bešlin na Milovoj televiziji u Crnoj Gori napao je SPC i Vučića, a potom lažno optužio Srbe za još jedan genocid, ovog puta iz Drugog svetskog rata.

- Unutrašnja crnogorska potreba je, i samim tim i potreba Evropske unije, da se Crna Gora izvuće iz tih ralja srpskog ili ruskog sveta. Crna Gora je zaista bila zasnovana, uglavnom, do 2020. na antifašističkom vrednosnom koncenzusu. Taj koncenzus je sad u velikoj meri ugrožen istorijskim revizionizmom, rehabilitacijom ratnih zločinaca, kvislinga, kolaboracionista Drugog svetskog rata, predsednika četničkog pokreta i prvosveštenika, da ga tako nazovemo, Srpske crkve u Crnoj Gori, Ionicija, je zapravo i uče, ako se ne varam, i to direktno rekao. Dakle, da su Amfilohije Radović i on, Joanikije, dakle, izvršili jedan temeljni istorijski revizionizam. I da, na posletku, promoviše vrednosti pre svega četničkog pokreta, odnosno njihovu ideologiju, dakle nacionalističku, odnosno ultranacionalističku i neofašističku ideologiju - naveo je Bešlin.

- Dakle, nekim narodima u Crnoj Gori bila čak i više nego zločinačka, bila je genocidna, mislim, dakle, na četnički genocid prema muslimanskom stanovništvu. Nemam nikakve sumnje da sve crnogorske institucije donose svoje ključne odluke ili u saglasnosti ili uz naredbe iz Beograda od strane režima Aleksandra Vučića - tvrdi on.

Sa druge strane, na istom mediju oglasio se lider DS-a Srđan Milivojević, takođe napadajući i kriminalizujući Vučića:

- Aleksandar Vučić nije ugrožen samo u Srbiji. Ugrožena je njegova dominacija i njegov veoma štetan uticaj na čitav region. Aleksandar Vučić je prepreka normalnom životu, ne samo nas u Srbiji, već i ovde u Crnoj Gori, u BiH. I on kao prepreka normalnom životu i kao pretnja i kao opasnost po odvijanje normalnog života, mora da bude uklonjen posle ovih protesta. Politički uklonjen, odmah da budem precizan i jasan - kaže Milivojević.

- Jedan klan ozbiljno ugrožava bezbednost Crne Gore i Srbije. To nisu ni kavački, ni škaljarski klan, to je avački klan, što počinje sa AV. E vidite, ta organizovana kriminalna grupa pokušava da prekraja izbornu volju građana Crne Gore i da utiče na političke prilike u Crnoj Gori.

Milivojević se udružio sa onima koji bi Srbe po svaku cenu da proglase genocidnim!

Autor: A.A.