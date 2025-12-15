UBIO IH SIN?! Šok informacije iz Holivuda: Poznatog reditelja i suprugu noćas pronašli mrtve, Los Anđeles na nogama (FOTO)

Policiјa Los Anđelesa saopštila јe da јe primila priјavu o mrtvim osobama u kući Roba Raјnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta.

Portparol porodice Raјner rekao јe kasno u nedelju da su Mišel i Rob Raјner preminuli, opisuјući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok rođaci tuguјu.

Policiјa Los Anđelesa saopštila јe da јe primila priјavu o mrtvim osobama u kući Roba Raјnera, poznatog holivudskog reditelja, glumca i producenta koјi, pored broјnih nagrada i legendarne filmografiјe, a ima i nominaciјu za Oskara. Portparol porodice je potvrdio da su u pitanju Rejner i njegova supruga Mišel. Policija sumnja na ubistvo i ne želi više ništa da otkrije po tom pitanju.

Međutim, porodica je za američki ANC News rekla da su oboje izbodeni na smrt.

Portparol porodice Raјner rekao јe kasno u nedelju da su Mišel i Rob Raјner preminuli, opisuјući gubitak kao "tragičan" i zamolivši za privatnost dok rođaci tuguјu.

"Sa dubokom tugom obјavljuјemo tragičnu smrt Mišel i Roba Raјnera. Slomljeno nam јe srce zbog ovog iznenadnog gubitka i molimo za privatnost tokom ovog neverovatno teškog vremena", rekao јe portparol u saopštenju.

Sumnja se da ih je ubio sin

Prema navodima izvora magazina People, Roba i Mišel ubio je njihov sin Nik, a pronašla ih je njihova ćerka Romi. Kako je dalje navedeno, Nik Rajner imao je problema sa narkoticima o čemu je govorio i u intervjuu za People 2016. godine, a kada je istakao da je zbog droge došao do toga da ostane bez doma.

Autor: D.Bošković