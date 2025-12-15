RAKUN IZ EŠLANDA OSUMNJIČEN ZA VIŠE PROVALA: Prvo se NAPIO u prodavnici alkohola, pa pravio HAOS u karate studiju

Jedan rakun, koji je pronađen "pijan kao zver" i koji je divljao po trgovini za prodaju alkoholnih pića u gradu Ešlandu, u američkoj državi Viržinija, osumnjičen je za još najmanje dve prethodne provale, preneli su lokalni mediji.

Obezbeđenje je ušlo u prodavnicu i ugledalo gomilu polomljenih flaša, dok je rakun u pijanstvu zatečen u toaletu, oduzet od alkohola. Komirana životinja prespavala je svoju divlju noć u lokalnom skloništu za životinje i kasnije puštena na slobodu, međutim, utvrđeno je da je osumnjičena za još dve "provale".

Slike razbijenih flaša i životinje raširene pored toaleta postale su viralne prošle nedelje, ali žena koja ga je pronašla otkrila je da je rakun bio - u "formi".

"Ovo mu nije prvi put da napravi incident: ovo je treća provala koju je napravio", rekla je službenica za zaštitu životinja Samanta Martin i dodala da je rakun bio u karate studiju, a moguće je i da je ušao u DMV (Odeljenje za motorna vozila), gde je pojeo neke od njihovih grickalica.

Gospođa Martin je rekla da je "pametno malo stvorenje" oba puta uklonjeno iz tih objekata, koji se nalaze u istom kompleksu kao i prodavnica alkoholnih pića ABC u Ešlandu. Svaki put kad bi ga izvukli, on se vraćao.

Rakuni su poznati po tomu što traže hranu u kantama za smeće. Često tumaraju Virdžinijom i sreću se u šumama, parkovima, a ponekad i u gradovima.

Autor: Iva Besarabić