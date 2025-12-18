Neverovatna priča sa Ostroga! DEVOJKA PALA SA LITICE U PROVALIJU OD 100 METARA: Nije zadobila ni jedan jedini prelom

Otac Predrag Popović govorio je o velikom čudu koje se dogodilo u manastiru Ostrog.

Otac Predrag Popović, jerej SPC, eparhije požarevačko-braničevske, objavio je na svom Instagram profilu neverovatnu priču koja se dogodila na parkingu donjeg manastira Ostrog.

Naime, devojka je prilikom posete manastiru, pala sa litice u provaliju koja je duboka oko 50 do 100 metara, a onda se desilo nešto sasvim neshvatljivo. On je na svom Instagram profilu napisao sledeće:

- Još jednom se kroz čudo vere i spasenje proslavio sam Gospoda i Sveti Vasilije koji se brine za sve nas koji mu dolazimo i s verom pristupamo.

Dana 17.07.2022. oko 09h na parkingu donjeg manastira Ostrog gde se inače parkiraju autobusi, desilo se da je jedna putnica koja je inače 1987. godište sa mestom prebivališta Brod (Sijekovac) koja je putovala u organizaciji crkvene zajednice uz pratnju sveštenika, pala sa litice tako što se okliznula u provaliju koja je duboka oko 50-100 metara, stoji u objavi.

Brzo na mesto nesreće došli su pripadnici vatrogasne službe kao i sanitet hitne pomoći kao i brojne druge organizacije, gorske službe za spasavanje.

Devojka je početkom rata nastradala od eksplozivne naprave i ima stopu invaliditeta.

Ali vera u Ostrog i poklonjenje Moštima Sv. Vasilija nije je sprečilo da baš ovaj vikend dođe i da mu se pokloni i samim tim proslavi i ojača svoju veru a ujedno da nama smernice koji smo posrnuli da se što pre izbavimo i vratimo veru u Boga.

Devojka je zahvaljujući pripadnicima za spasavanje izvučena iz ambisa i odmah je prevežena na hospitalizaciju.

Devojka je detaljno pregledana i zadržana je na bolničkom lečenju u bolnici u Podgorici, napisao je otac Petar i dodao:

Nakon pregleda i ukazivanja medicinske pomoći devojka se oseća dobro a na svim detaljnim snimanjima i pregledima potvrđeno je da devojka nema nikakvog loma, nikakve povrede osim što ima blagu ogrebotinu i ništa više.

Devojka se oseća dobro i već sutradan (19.07.2022.) je prevežena do svog mesta boravka.

Hvala Bogu koji se po ko zna koji put proslavio i Svetom Vasiliju koji nas čuva od svih nedaća koje nas snađu, napisao je otac Predrag.

