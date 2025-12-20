DEDA MRAZOVI I VILENJACI OPLJAČKALI PRODAVNICU, PA HRANU PODELILI SIROMAŠNIMA: Pogledajte krađu maskiranih razbojnika u stilu Robina Huda (FOTO+VIDEO)

Obučeni u crvena odela i uz pratnju maskiranih vilenjaka, grupa Deda Mrazova umarširala je u supermarket u Montrealu, napunila svoje torbe namirnicama vrednim hiljadama dolara i nestala u noći.

Deda Mrazovi su kasnije objavili saopštenje u kojem su rekli da će hrana biti podeljena onima kojima je potrebna, i rekli da je ovaj trik u stilu Robina Huda imao za cilj da istakne rastuću krizu troškova života koja je osnovne potrepštine sve više učinila nedostupnim za obične Kanađane.

Oko 40 članova grupe pod nazivom Robins des Ruelles – Robins of Alles – učestvovalo je u pljački kasno u ponedeljak.

U saopštenju, objavljenom kasno u četvrtak, pod naslovom „Kada glad opravdava sredstva“, navodi se: „Sve više radimo samo da bismo mogli da kupujemo hranu od lanaca supermarketa koji koriste inflaciju kao izgovor za ostvarivanje rekordnih profita.

Grupa je saopštila da kompanije „nastavljaju da guše stanovništvo kako bi iscrpele što više novca“.

a group in montreal calling themselves "backstreet robinhoods" dressed up as santas & elves and robbed a supermarket chain for 3000$ worth of groceries before distributing it to local food banks.



according to them the real thieves are the corpos overcharging the people for basic… pic.twitter.com/pDPKJvUDVk — سماح | 🧚🏾‍♀️samah (@samah_fadil) 19. децембар 2025.

Metro, ​​koji poseduje osam velikih brendova prehrambenih proizvoda u Ontariju i Kvebeku, naveo je u saopštenju da je krađa u prodavnicama krivično delo i neprihvatljivo.

Portparolka, Ženevjev Gregoar, rekla je da su na povećanje cena uticali faktori koji uključuju poremećaje u globalnom lancu snabdevanja, nestabilnost cena robe, promene u međunarodnim trgovinskim uslovima – i maloprodajni kriminal.

Prema podacima Saveta za maloprodaju Kanade, maloprodajni kriminal je u porastu i činio je više od 9 milijardi dolara izgubljene prodaje u 2024. godini.

„Treba napomenuti da smo kao trgovac na malo poslednja stanica u lancu snabdevanja“, rekla je Gregoar. „Cene na policama prodavnica direktno odražavaju troškove lanca snabdevanja.“ Gregoar je takođe napomenuo da je Metro 2025. godine donirao 1,15 miliona dolara i obezbedio više od 81 milion dolara prehrambenih proizvoda bankama hrane.

Group dressed as Santas, elves rob Montreal grocery store in Robin Hood-inspired heist https://t.co/e1OzkU772L pic.twitter.com/VRQOM7a1ur — Toronto Sun (@TheTorontoSun) 18. децембар 2025.

Tri kompanije kontrolišu veliku većinu kanadskih prodavnica prehrambenih proizvoda i poslednjih godina su ostvarile rekordnu zaradu. Uprkos zabrinutosti vlade zbog profitera, dok je profit blizu rekordnog nivoa, kompanije kažu da im se marže profita smanjuju.

Policija je novinarima rekla da istražuje krađu, ali da nije bilo hapšenja.

Robinsi su u utorak uveče ostavili neke namirnice na javnom trgu u podnožju božićne jelke, dodajući da će ostatak biti distribuiran preko banaka hrane u zajednici.

„Ne zaboravite - glad opravdava sredstva“, napisala je grupa. „Srećan Božić!“

Autor: Marija Radić