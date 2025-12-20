Zamenili ste stolariju, a vlaga i buđ se opet pojavljuju: Evo gde grešite

Mnogi vlasnici stanova odlučuju se da stare drvene prozore zamene novim PVC stolarijama, verujući da je to prvi korak ka energetski efikasnijem domu. Stan postaje topliji, nema više promaje, zvučna izolacija je bolja…

Na prvi pogled sve deluje savršeno. Međutim, već nakon godinu dana na zidovima se pojavljuju vlaga i buđ. Zašto se to dešava?

Stara stolarija „puštala“ je vazduh

Loše zaptivanje značilo je stalno, iako nenamerno, provetravanje prostora. Kada se stari prozori zamene novim, hermetički zatvorenim PVC prozorima, prirodna cirkulacija vazduha prestaje.

Nevidljiva promena koju mnogi zanemare

Vlaga koju svakodnevno stvaramo disanjem, kuvanjem, tuširanjem i sušenjem veša počinje da se zadržava u prostoru. Zidovi u početku upijaju vlagu, ali kada se zasite, višak vlage traži put ka najhladnijim delovima stana.

Toplotni mostovi – delovi konstrukcije kroz koje toplota brže izlazi – najčešće se javljaju na:

spoljnim uglovima zidova

betonskim gredama i nadvojima

spojevima betona i zida

prostoru iznad prozora

spojevima plafona i spoljašnjih zidova

Tokom zime temperatura tih površina često pada ispod 14°C, pa vlaga kondenzuje upravo na tim mestima. Gde ima kondenzacije, ubrzo se pojavljuje i buđ.

Nova fasada nije potpuno rešenje

Spoljašnja termoizolacija (ETICS sistem) može značajno da smanji uticaj toplotnih mostova, ali ih ne može u potpunosti eliminisati. Materijali poput betona i dalje provode toplotu. Buđ se možda neće pojaviti na istom mestu, ali će pronaći novu, najhladniju tačku u prostoru.

Savremena obnova – zamena prozora, postavljanje fasade, izolacija tavana – čini prostor toplijim i energetski efikasnijim, ali istovremeno zatvorenijim. Bez kontrolisane ventilacije, vlaga nema gde da ode osim u zidove.

Rešenje: kontrolisana ventilacija

Umesto povremenog otvaranja prozora, dugoročno rešenje su:

lokalni ventilacioni uređaji sa rekuperacijom toplote

centralni ventilacioni sistemi kod većih renoviranja

senzori vlage i CO₂ koji automatski upravljaju razmenom vazduha

Ovi sistemi obezbeđuju svež vazduh, sprečavaju nakupljanje vlage i uklanjaju uslove za razvoj buđi, čak i na problematičnim mestima.

Pravilan redosled obnove

Zamena stolarije

Izrada kompletne toplotne ovojnice (fasada, tavan)

Ugradnja sistema za ventilaciju

Autor: Dalibor Stankov