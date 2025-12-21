'Otac moje ćerke je poznati fudbaler, ostavio me čim sam zatrudnela' Godinama je pravila strategiju kako da ulovi bogate sportiste, ovo je bio njen plan

Dekoraciju božićne jelke Emerald Barvis pretvara u emotivan trenutak. Dok njena osmogodišnja ćerka čita listu želja za poklone, Emerald se priseća kako joj je taj period u godini oduvek donosio i težak podsetnik: trenutak kada je saopštila ocu svog deteta da je trudna, a on ju je odbacio.

„Decembar je mesec kada se rodila moja ćerka. Ali i mesec kada sam shvatila da život u luksuzu i briga od strane sportskih zvezda neće biti moj,“ kaže Emerald.

„Otac moje ćerke je tada bio poznati fudbaler sa dugogodišnjom devojkom. Kada sam mu rekla da sam trudna, odbacio me je. Nije mi ponudio nikakvu finansijsku pomoć i jasno mi stavio do znanja da će učiniti sve da se distancira. Zvao me je pogrdnim imenima.“

Ipak, dodaje Emerald, njena ćerka je blagoslov.

„Njeno rođenje promenilo me je zauvek. Žao mi je što sam potrošila hiljade funti i dozvolila da me koristi. Ali znam i bol koji osećaju žene koje su odbačene od strane poznatih muškaraca posebno kada imaju decu.“

Od modela do „stručnjaka za slavne“

Emerald ima 35 godina i stanarka je Vreksama, ranije je priznala da je spavala sa više od 40 slavnih muškaraca i udavala se za sportiste kako bi stekla slavu. Vodila je detaljan, boji kodiran spisak događaja i mesta na kojima su se slavne ličnosti pojavljivale.

„Počela sam da plaćam portire i redare u poznatim klubovima u Mančesteru poput Circle, Paparazzi i The Press Club, gde su često bili fudbaleri Premijer lige,“ priznaje ona.

Takođe je pratila datume turneja, premijere filmova i sve događaje na kojima su se slavne ličnosti pojavljivale, ulažući hiljade sati i funti da ostvari svoj cilj.

„Kao i mnoge žene, želela sam slavu,“ kaže Emerald.

„Gledala sam život žena koje su bile u vezi ili u braku sa slavnim muškarcima i želela sam to. Plesanje ili spavanje sa fudbalerom ili reperom značilo je ‘pristup’. Značilo je da ‘značiš’. To ti je davalo samopouzdanje i osećaj kontrole.“

Od malih nogu naviknuta na luksuz, odrasla je u selu Vorsli u Velikem Mančesteru, koje je bilo dom fudbalerima poput Rajana Gigsa i Maruana Felanija. Pohađala je elitnu školu Bridgewater vrednu 14.000 funti godišnje, gde je stekla ukuse visokog društva.

Strategija i planiranje

„Sve je počelo kada sam imala 20 godina, 2010. godine,“ priseća se. „Radila sam kao model i organizator događaja. Mislim da sam tada mislila da sve znam.“

Sa prijateljicama je razvila mrežu kontaktiranja slavnih: portiri, šminkeri, redari slali su informacije putem WhatsApp-a. Znala je koji hoteli, klubovi i događaji privlače poznate ličnosti, od fudbalera i repera do boksera poput Tajsona Furija.

„Bila sam na misiji,“ priznaje Emerald. „Fudbaleri love trofeje, ja sam želela drugačiji novac, slavu i brak. Trošila sam hiljade na informacije, garderobu i luksuzne dodatke poput Versaćea i Louboutina da se istaknem.“



Direktni kontakti i društvene mreže

Osim prisustvovanja događajima, Emerald je koristila i Instagram: lajkovala je objave, slala seksi komentare i privatne poruke slavnim muškarcima. „Zvezde vole pažnju. Čak i ako nisu dobri u krevetu, vole da im kažeš da su bogovi.“

Njena strategija se isplatila. Tokom godina je imala više od 40 poznatih partnera, sa kojima je imala kratke ili duže veze.

„Volela sam seks i volela sam osvajanje slavnih. Nema u tome ništa loše. Nisam bila prostitutka, već sam prihvatila svoju seksualnost i ponosna sam na to.“

