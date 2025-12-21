Ima 40 godina i godišnje zaradi 170.000 evra na bizarnom hobiju sa lutkama: Ljude uznemirava to što radim (VIDEO)

Dok većina roditelja jutro započinje buđenjem svoje dece, 40-godišnja Amerikanka Džina Kasof iz Sent Luisa svakodnevicu provodi sa lutkama. No upravo joj je taj, za mnoge neobičan izbor, doneo slavu i ozbiljan novac.

Na Jutjubu je za samo godinu dana zaradila više od 200.000 dolara, što je preko 170.000 evra, glumeći majku lutkama tzv. Reborn Dolls – hiperrealističnim beba-lutakama.

Reborn Dolls su ručno izrađene lutke, oblikovane i oslikane do najsitnijih detalja kako bi izgledale kao prave bebe. Prave se od vinila i vrhunskog silikona, a cena im se, u zavisnosti od umetnika i specifikacija, kreće između 2.000 i 10.000 dolara.

"Skupljam ih od 2020. godine. Prave ih neverovatno talentovani umetnici širom sveta", rekla je Kasof za The Post.

U njenoj kolekciji danas se nalazi 20 lutaka, dok u stvarnom životu ima petero odrasle dece.

Od hobija do Jutjub mašine za novac

Kasof je svoj Jutjub kanal, provokativno nazvan "Lutke nisu prave", pokrenula u martu 2024. U početku je snimanje dugih videa, koji često traju i više od pet sati montaže, bilo samo zabava i povratak detinjstvu koje nikada nije prerasla. No sve se promenilo iznenađujuće brzo. Kanal je monetizovan već dve nedelje nakon pokretanja, a danas ima više od 30.000 pretplatnika.

"Sada zarađujem više nego ikada u životu. Više nego što smo moj suprug i ja ikada zajedno zarađivali. I sve je to zahvaljujući videima sa lutkama", kaže Kasof.

Njen sadržaj uključuje jutarnje rutine, odlazak u Valmart, kupanje, igranje škole, bolovanja i proslave praznika – sve sa lutkama u glavnoj ulozi.

Iako popularna, Kasof se svakodnevno suočava sa talasom negativnih komentara. Kritičari njen život nazivaju "jezivim", "tužnim" i "uznemirujućim". Ona na to odgovara rezultatima: "Smešno mi je koliko se ljudi uzrujava zbog mog hobija", kaže.

Dvostruka merila

Postavlja i pitanje dvostrukih standarda:

"Kao društvo gledamo odrasle muškarce kako satima igraju video-igre, Dungeons & Dragons ili učestvuju u istorijskim rekonstrukcijama, a mene kritikuju jer se igram lutkama? Ako muškarci mogu zadržati dečije hobije, zašto žene ne bi smele?".



Zanimljivo je da većinu njene publike čine devojčice mlađe od 12 godina, ali i odrasle žene koje se suočavaju sa gubitkom, neplodnošću, pobačajem ili dubokom usamljenošću:

"Devojčice mi pišu da žele da im budem mama, tetka ili neko ko ih voli. Moj sadržaj im pruža utehu", otkriva Kasof.

Psihoterapeutkinja Lezli Koepel iz Njujorka smatra da ovakvo ponašanje ne treba automatski stigmatizovati:

"Odrasle žene koje se igraju lutkama nisu inherentno nezdrave. To može biti oblik terapije, nostalgije, kreativne igre ili smanjenja stresa. Sve dok ne narušava svakodnevno funkcionisanje ili odnose, takve aktivnosti treba normalizovati, a ne patologizovati", rekla je za The Post.



"Ne rasipam, sve ponovo koristim"

Kasof odbacuje kritike da rasipa hranu ili novac. Objašnjava da koristi isteklu hranu iz lokalnih prodavnica, da istu hranu koju "priprema" za lutke - jede sama, da ponovo koristi pelene i bočice koje puni vodom. Odeću kupuje novu, ali je kasnije donira.



"Sve se svodi na kreativnost i zabavu", kaže.

Uprkos lavini uvreda, Kasof ostaje čvrsta:

"Radim zdrav sadržaj za devojčice i žene svih generacija".

Autor: D.Bošković