AKTUELNO

Extra

Stepenice stare 1.800 godina otkrivene u gradu Nisa: Vode do jednog od najbolje očuvanih bibliotečkih kompleksa

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Branko Lukić ||

Stepenice stare 1.800 godina otkrili su arheolozi u drevnom gradu Nisa u turskoj provinciji Ajdin na jugozapadu zemlje.

Stepenice vode do jednog od najbolje očuvanih bibliotečkih kompleksa u zapadnoj Anadoliji, prenela je agencija Anadolija.

Grad Nisa, star 2.300 godina, može da se pohvali dobro očuvanim drevnim arhitektonskim spomenicima: gimnazijom, pozorištem, stadionom, agorom, zgradom veća, širokim kaldrmisanim ulicama, kao i bibliotekom.

pročitajte još

Jedan znak doživeće sudbinski preokret: Ono što dolazi u narednih 5 dana briše godine muke

Autor: Marija Radić

#Arheologija

#Stepenice

#Turska

#grad nisa

#otkriće

POVEZANE VESTI

Extra

Neverovtno otkriće arheologa: Promeniće sve što znamo o ljudskoj evoluciji

Svet

UZNEMIRUJUĆ SNIMAK! Skandal u Turskoj: Direktor škole gurnuo učenika sa posebnim potrebama niz stepenice

Extra

Neočekivano otkriće arheologa: Na jugu Turske pronađeni dečji skeleti stari oko 7.600 godina

Extra

OTKRIVENO GROBLJE STARO 10.000 GODINA: Pronađeno 40 skeleta (VIDEO)

Extra

USPEH ARHEOLOGA U PERUU: Otkrili grad Penjiko star više od 3.500 godina

Extra

Rezbarija stara 14.000 godina otkriva umetnički talenat praistorijskih lovaca (FOTO)