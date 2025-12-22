Stepenice stare 1.800 godina otkrivene u gradu Nisa: Vode do jednog od najbolje očuvanih bibliotečkih kompleksa

Stepenice stare 1.800 godina otkrili su arheolozi u drevnom gradu Nisa u turskoj provinciji Ajdin na jugozapadu zemlje.

Stepenice vode do jednog od najbolje očuvanih bibliotečkih kompleksa u zapadnoj Anadoliji, prenela je agencija Anadolija.

Grad Nisa, star 2.300 godina, može da se pohvali dobro očuvanim drevnim arhitektonskim spomenicima: gimnazijom, pozorištem, stadionom, agorom, zgradom veća, širokim kaldrmisanim ulicama, kao i bibliotekom.

Autor: Marija Radić