Medved se uselio čoveku ispod kuće: Kad su pokušali da ga sklone, nastao još veći haos

Kalifornijski službenici za divlje životinje pokušali su da namame medveda ispod kuće jednog muškarca iz Altadine, ali su na kraju uhvatili pogrešnog medveda.
Ken Džonson je u novembru otkrio da je životinja koja je posećivala njegov posed barem od aprila medved koji se uselio u prostor ispod njegove kuće, pa se za pomoć obratio Kalifornijskom odeljenju za ribu i divlje životinje.
Zvaničnici CDFW-a rekli su da državni medvedi vole da pronađu ugodno mesto za stvaranje svojih jazbina u ovo doba godine.
"Nažalost, čini se da je ovo ono što je taj medved potencijalno pronašao ispod kuće vlasnika kuće u prostoru ispod kuće", rekao je predstavnik CDFW-a Kort Kloping za "CBS Los Angeles".
Još je dodao:
"To je nesrećno. Želimo da vidimo medvede u šumi, a ne u kućama ljudi."
Autor: Marija Radić