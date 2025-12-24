AKTUELNO

Medved se uselio čoveku ispod kuće: Kad su pokušali da ga sklone, nastao još veći haos

Foto: Pixabay.com

Kalifornijski službenici za divlje životinje pokušali su da namame medveda ispod kuće jednog muškarca iz Altadine, ali su na kraju uhvatili pogrešnog medveda.

Ken Džonson je u novembru otkrio da je životinja koja je posećivala njegov posed barem od aprila medved koji se uselio u prostor ispod njegove kuće, pa se za pomoć obratio Kalifornijskom odeljenju za ribu i divlje životinje.

Zvaničnici CDFW-a rekli su da državni medvedi vole da pronađu ugodno mesto za stvaranje svojih jazbina u ovo doba godine.

"Nažalost, čini se da je ovo ono što je taj medved potencijalno pronašao ispod kuće vlasnika kuće u prostoru ispod kuće", rekao je predstavnik CDFW-a Kort Kloping za "CBS Los Angeles".

Još je dodao:

"To je nesrećno. Želimo da vidimo medvede u šumi, a ne u kućama ljudi."

