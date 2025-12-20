AKTUELNO

Region

MEDVEDI OKUPIRALI CELO SELO! Meštani u strahu: Raskomadali su ih kao mesari

Izvor: Novosti, Foto: Pixabay.com ||

Meštani Muškovaca kod Obrovca već mesecima žive u strahu zbog sve češćih napada medveda koji se spuštaju do samih kuća. Kako javlja Dnevnik.hr, divlje životinje napadaju stoku, a strah se uvukao u dvorišta i štale.

Najviše je pogođena porodica Milanko. Marija Milanko, koja ceo život provodi u ovom selu, kaže da ovakve napade ne pamti. U poslednjih mesec dana medvedi su joj usmrtili čak pet krava.đ- Od dve smo našli samo smotanu kožu, sve su pojeli, raskomadali su sve kao da su mesari - ispričala je Marija za Dnevnik.hr.

Poslednji napad dogodio se pre desetak dana, usred noći. Jedna od krava teško je povređena i još se oporavlja.

- Rane joj stalno gnoje, teško zarastaju. Kažu da medved ima otrovne nokte i šta god uhvati, teško se leči - dodaje Marija.

Slučaj je prijavila policiji, a na teren su izašli regionalni lovni inspektori. Medved je, međutim, pobegao u planinu. Marija je uverena da ih u okolini ima više, jer noću čuje različite glasove i riku.

Strah deli i ostatak meštana. Nekoliko kilometara dalje, Radoslav Čavlin takođe beleži napade.


- Pre tri meseca medved mi je napao kravu koju još uvek lečimo. Oporavak traje jako dugo - rekao je Čavlin.

Stručnjak za medvede Đuro Huber objašnjava da ovakvi napadi nisu neuobičajeni.

- Medved je oportunista. Ako mu je hrana lako dostupna, iskoristiće priliku. Ako nema električne ograde, psa ili ljude u blizini, napadi na stoku su mogući - pojasnio je Huber.

U Hrvatskoj živi oko hiljadu medveda. Reč je o strogo zaštićenoj vrsti, a odstrel je dozvoljen samo u izuzetnim situacijama, što dodatno otežava rešavanje problema sa kojima se suočavaju stanovnici ruralnih područja.

Autor: D.Bošković

#Medved

#Obrovac

#Strah

#dvoriste

#meseci

#muskovac

#stala

POVEZANE VESTI

Društvo

Meštani u strahu od medveda: Na meti tri domaćinstva kod Prnjavora

Hronika

OGROMAN POŽAR KOD ČAČKA, DIM PREKRIO CELO SELO! Zahvaćena površina od nekoliko hektara, meštani u strahu (FOTO)

Hronika

Meštani Prijepolja u strahu zbog dvostrukog ubice: Boje se da će Alija doći u toku noći i POKLATI IH

Region

MEDVED UŠAO U SELO I NAPRAVIO DAR-MAR! Stanovnici Desnog Grnčara u strahu! 'Kako da budem sigurna da se neće vratiti'

Društvo

MEDVEDI SEJU STRAH PO SELIMA! Čim padne MRAK, meštani ulaze u kuće gde se zaključavaju, NE IZLAZE DO JUTRA! Panika podno Velebita!

Svet

VUK NAPAO DETE (5)! Evo u kom stanju se nalazi mališan, meštani u strahu: Medvedi i vukovi su blizu naselja!