Hitler je imao samo jedan testis i mikropenis? Zastrašujuće su nove DNK analize o čuvenom nacisti, sad je jasnija slika njegovog psihičkog poremećaja

Kontroverzna DNK analiza Adolfa Hitlera otvara pitanja o genetici, ponašanju i etici naučnih istraživanja, uz upozorenja stručnjaka na opasnost od senzacionalizma i stigmatizacije

Genetička analiza DNK Adolfa Hitlera, predstavljena u dokumentarcu britanskog Kanala 4 „Hitlerova DNK: nacrt za diktatora“, izazvala je snažne reakcije javnosti širom sveta. Istraživanje je otvorilo niz pitanja o poreklu, zdravstvenom stanju i psihološkim predispozicijama nacističkog vođe, ali i o etičkim granicama nauke kada se bavi ličnostima koje su obeležile najmračnije stranice istorije.

Krv iz bunkera kao ključni dokaz

Osnova ovog istraživanja bio je izuzetno redak uzorak – komad tkanine sa krvavom flekom, isečen sa sofe u Hitlerovom podzemnom bunkeru u Berlinu, gde je u aprilu 1945. godine izvršio samoubistvo. Do ovog predmeta došao je američki pukovnik Rozvel P. Rozengren tokom inspekcije bunkera, shvativši njegov potencijalni istorijski značaj.

Danas se taj artefakt čuva u Istorijskom muzeju u Getisburgu u Sjedinjenim Američkim Državama i predstavlja jedan od retkih fizičkih dokaza povezanih sa Hitlerovim poslednjim danima.

Naučnici su sa visokim stepenom sigurnosti utvrdili da uzorak zaista pripada Adolfu Hitleru. To je potvrđeno savršenim podudaranjem Y-hromozoma iz krvavog uzorka sa DNK njegovog muškog srodnika, čiji je genetski materijal bio prikupljen decenijama ranije. Time je uklonjena jedna od ključnih sumnji – da li je uopšte moguće pouzdano analizirati Hitlerovu DNK.

Jedan od prvih zaključaka istraživanja bio je opovrgavanje dugogodišnje glasine da je Hitler imao jevrejske korene. Genetički nalazi nisu pokazali nikakav trag koji bi podržao tu tvrdnju, čime je još jedan istorijski mit stavljen van snage.

Mnogo veću pažnju javnosti privukli su nalazi koji ukazuju na to da je Hitler imao redak genetski poremećaj – Kalmanov sindrom. Ovo stanje utiče na hormonski razvoj i može dovesti do nerazvijenosti polnih organa.

Prema analizi, postoji velika verovatnoća da je imao samo jedan testis, a pojedini pokazatelji upućuju i na mogućnost mikropenisa. Iako su ovi detalji često korišćeni u senzacionalističkim naslovima, naučnici ističu da su oni tek deo šire medicinske slike, prenosi El Pais.

Genetske predispozicije za neurološke poremećaje

Autori dokumentarca nisu se zaustavili samo na fizičkim karakteristikama. Analizom poligenskog rizika utvrđeno je da je Hitler imao izuzetno visok genetski skor – u najviših jedan odsto populacije – za određena neurološka i psihijatrijska stanja.

Među njima su autizam, šizofrenija, bipolarni poremećaj i ADHD. Ipak, eksperti naglašavaju da ove predispozicije ne predstavljaju dijagnozu i da se ne smeju koristiti kao objašnjenje njegovih postupaka ili ideologije.

Genetička predispozicija znači samo povećanu verovatnoću, a ne sigurnost da je neko razvio određeno stanje. Stručnjaci upozoravaju da bi pogrešno tumačenje ovih rezultata moglo doprineti stigmatizaciji miliona ljudi koji imaju slične genetske obrasce, ali vode potpuno normalne i nenasilne živote.

Jedno od ključnih pitanja koje dokumentarac postavlja jeste da li je ovakvo istraživanje uopšte trebalo sprovesti. Profesorka Turi King, genetičarka i jedna od vodećih figura projekta, otvoreno govori o ličnim dilemama koje je imala pre nego što je prihvatila učešće.

Naglasila je da je bila svesna potencijalnih posledica i da joj senzacionalizam nikada nije bio cilj. Ipak, smatrala je da je bolje da se istraživanje sprovede pod strogim akademskim standardima, nego da ga u nekom trenutku realizuje neko bez jasnih etičkih okvira.

Jedna od najupečatljivijih izjava u dokumentarcu dolazi od genetičarke koja ističe da bi, kada bi Hitler mogao da vidi sopstvene genetske rezultate, „skoro sigurno sam sebe poslao u gasnu komoru“. Ta rečenica oslikava duboku ironiju nacističke ideologije zasnovane na eugenici i „rasnoj čistoti“.

Šta nam ova analiza zaista govori

Na kraju, istraživanje ne nudi jednostavne odgovore. Ono ne pokušava da opravda zločine, niti da ih objasni biologijom. Umesto toga, postavlja važno pitanje: koliko daleko nauka sme da ide u analizi istorijskih ličnosti i da li takva saznanja pomažu razumevanju prošlosti ili samo hrane potrebu za skandalom.

Odgovor ostaje otvoren – ali upravo u toj nelagodnoj zoni između nauke, istorije i etike leži prava težina ove priče.

Uzorak tkanine sa mrljom krvi, isečen sa sofe u Hitlerovom bunkeru u Berlinu, postao je temelj jednog od najkontroverznijih genetičkih istraživanja poslednjih godina. Reč je o prvom slučaju u kojem je DNK Adolfa Hitlera ne samo identifikovana, već i detaljno sekvencirana, što je naučnicima tokom četiri godine rada omogućilo uvid u genetski profil jednog od najzloglasnijih tiranina u istoriji.

Rezultati analize, koji su i dalje u procesu stručne recenzije, ocenjeni su kao izuzetno intrigantni. Eksperti sa velikom sigurnošću navode da Hitler nije imao jevrejsko poreklo, čime je konačno opovrgnuta glasina koja je kružila još od 1920-ih godina i koju su decenijama koristili i njegovi protivnici i teoretičari zavera.

Jedan od ključnih nalaza istraživanja odnosi se na postojanje Kalmanovog sindroma – retkog genetskog poremećaja koji može da utiče na pubertet, hormonsku ravnotežu i razvoj seksualnih organa. Ovo stanje, između ostalog, može dovesti do mikropenisa i sprečiti spuštanje testisa, što baca novo svetlo na ratne glasine i čak satirične britanske pesme koje su tokom Drugog svetskog rata kružile o Hitlerovoj telesnoj anomaliji.

Kalmanov sindrom može da utiče i na libido, što je posebno interesantno istoričarima. Doktor Aleks Kej, istoričar i predavač na Univerzitetu u Potsdamu, koji se pojavljuje u dokumentarcu, ističe da ovaj nalaz može pomoći u razumevanju Hitlerovog gotovo potpunog odsustva privatnog života.

„To nam govori mnogo o njegovom privatnom životu – ili, tačnije, o tome da ga gotovo nije ni imao“, objašnjava Kej. Istoričari već decenijama raspravljaju o tome zašto je Hitler bio ekstremno posvećen politici, gotovo do potpunog isključivanja ličnih odnosa, a genetički nalazi bi mogli da ponude dodatni kontekst za takvu životnu strukturu. Kako ističe profesorka Turi King, jedan od vodećih genetičara u projektu, upravo u tome se ogleda vrednost istraživanja: „Ovo je svojevrsni brak između istorije i biologije.“

Neurološke predispozicije i granice genetike

Daleko osetljiviji i kontroverzniji deo istraživanja odnosi se na nalaze koji sugerišu da je Hitler imao visoku genetsku predispoziciju za određena neurodiverzivna i mentalna stanja. Analizom genoma i upoređivanjem sa poligenskim ocenama, naučnici su utvrdili povećanu verovatnoću za autizam, ADHD, šizofreniju i bipolarni poremećaj.

Međutim, upravo ovde naučna slika postaje složena. Poligene ocene ne predstavljaju dijagnozu – one samo procenjuju statističku verovatnoću na osnovu poređenja DNK jednog pojedinca sa velikim uzorkom opšte populacije. Takav metod može biti koristan u proceni rizika za bolesti poput srčanih oboljenja ili određenih karcinoma, ali je znatno manje pouzdan kada se primenjuje na konkretno ponašanje ili ličnost jedne istorijske figure.

Tokom celog dokumentarca, stručnjaci uporno naglašavaju da genetska predispozicija ne znači da je Hitler zaista imao bilo koje od navedenih stanja. Ipak, pojedini genetičari smatraju da su autori otišli predaleko u interpretaciji. Profesorka Deniz Sinderkomb Kort sa Kraljevskog koledža u Londonu, koja je još 2018. godine testirala isti uzorak krvi, upozorila je da su ovakvi zaključci previše spekulativni.

„Kada je reč o ličnosti ili ponašanju, rekla bih da su ovi nalazi prilično beskorisni“, izjavila je za BBC, objašnjavajući da nekompletna penetrantnost gena znači da prisustvo određene genetske varijante ne garantuje njeno ispoljavanje. To je, jednostavnije rečeno, sažela njena koleginica doktorka Sundhja Raman: „Samo zato što je nešto zapisano u DNK, ne znači da će se to nužno i manifestovati.“

Sličan stav izneo je i profesor Sajmon Baron Koen, direktor Istraživačkog centra za autizam na Univerzitetu u Kembridžu, upozoravajući na opasnost stigmatizacije i genetskog redukcionizma. Britansko Nacionalno udruženje za autizam reagovalo je oštro, nazvavši nalaze „jeftinim senzacionalizmom“ i ukazujući na neosetljiv odnos prema autističnim osobama.

BBC je ove kritike prosledio Kanalu 4 i produkcijskoj kući Blink Films, ostavljajući otvoreno pitanje koje lebdi nad čitavim projektom: da li ovakva istraživanja doprinose dubljem razumevanju istorije – ili rizikuju da nauku pretvore u alat za pojednostavljene i opasne narative.

U zvaničnom saopštenju povodom dokumentarca, naglašeno je da vodeći stručnjaci, poput profesora Sajmona Barona Koena, jasno ukazuju na to da se ljudsko ponašanje ne može svesti na genetiku. Kako objašnjavaju, ono što neko postaje i kako se ponaša rezultat je složenog spleta faktora – genetskih predispozicija, ali i, što je podjednako važno, okruženja u kojem osoba odrasta.

U to spadaju detinjstvo i rana iskustva, način na koji je neko vaspitavan, pristup obrazovanju i društvenim resursima, ali i širi kulturni i politički kontekst u kojem živi. Dokumentarac, kako se ističe, pokušava da naglasi upravo tu nijansu: genetski uvidi mogu baciti dodatno svetlo na to ko je Adolf Hitler bio kao osoba, ali ne govore da je bio biološki predodređen da se ponaša onako kako se ponašao niti da je genetika „objasnila“ njegove zločine.

„Nacrt za diktatora“ – naslov koji je otvorio dileme

Posebnu pažnju i iznenađenje izazvao je sam naslov dokumentarca, naročito njegov drugi deo – Nacrt za diktatora. Profesorka Turi King otvoreno priznaje da to nije naslov koji bi ona lično izabrala, dok je istoričar profesor Tomas Veber, jedan od sagovornika u emisiji, rekao za BBC da ga je takva formulacija zatekla, naročito imajući u vidu da se tokom celog filma insistira na stavu da „ne postoji diktatorski gen“.

Veber, koji dokumentarac nije pogledao pre razgovora za BBC, naveo je da su ga rezultati DNK analize istovremeno i uzbudili i zabrinuli. Uzbudili jer su, kako kaže, potvrdili neka njegova dugogodišnja razmišljanja o Hitleru kao istorijskoj ličnosti, ali i zabrinuli zbog mogućnosti da publika u genetici potraži jednostavna objašnjenja za složene istorijske procese.

Posebno je izrazio bojazan kako će se ovi nalazi odraziti na ljude sa autizmom i drugim stanjima pomenutim u emisiji. U tom kontekstu, profesorka King podseća da je televizija medij koji nužno pojednostavljuje stvari, ali ističe da su autori dokumentarca, po njenom mišljenju, izbegli najgori oblik senzacionalizma i pokušali da prikažu složenost teme, uz stalna naučna „ograđivanja“.

Kanal 4 je, s druge strane, branio naslov objašnjenjem da se DNK u javnom diskursu često naziva „nacrtom života“, kao i da je zadatak televizije da složene naučne i istorijske teme približi širokoj publici.

Jedno od ključnih pitanja koje se nameće jeste etička opravdanost čitavog projekta. Da li je Hitlerova DNK smela da se analizira bez njegove saglasnosti ili saglasnosti potomaka – kojih, inače, nema? I da li činjenica da je bio odgovoran za jedno od najvećih zverstava u istoriji menja pravila o pravu na privatnost?

Profesorka King smatra da Hitler ne sme biti tretiran kao „mitsko biće“ izuzeto iz naučne analize i da je ključno pitanje ko uopšte ima pravo da donese odluku da se ovakvo istraživanje ne sme sprovesti. Istoričarka Subhadra Das slaže se da je uzorkovanje DNK davno umrlih osoba uobičajena praksa u nauci i arheologiji, ali upozorava da problem nastaje u načinu tumačenja i predstavljanja rezultata.

Doktor Aleks Kej, s druge strane, navodi da ga etički aspekt nije previše brinuo dok god su činjenice bile temeljno proverene. Po njegovom mišljenju, Hitlerova smrt pre 80 godina, nepostojanje direktnih potomaka i razmera patnje za koju je odgovoran moraju se uzeti u obzir prilikom vaganja etičke dileme.

Ipak, nisu svi istoričari saglasni. Doktorka Iva Vukušić upozorava da je pokušaj objašnjavanja Hitlerovih postupaka kroz DNK duboko problematičan i da odgovore o ekstremizmu i masovnom nasilju nećemo pronaći u genetici. Sličan stav ima i istoričarka Ana van Murik, koja ističe da fokus na senzacionalne detalje – poput Hitlerovih telesnih anomalija – odvlači pažnju od suštinske lekcije istorije: da obični ljudi, u određenim okolnostima, mogu učestvovati u ili prihvatiti stravično nasilje.

Na kraju, kako istraživanje prolazi kroz stručnu recenziju i rezultati postaju dostupni javnosti, gotovo svi sagovornici se slažu u jednom – odgovornost ne leži samo na naučnicima, već i na medijima i publici. Kako će se ti podaci koristiti, tumačiti i prenositi, odlučiće da li će doprineti razumevanju prošlosti ili produbiti nerazumevanje i stigmatizaciju.

Autor: D.Bošković