U ovim državama nije dozvoljena proslava Božića! Neki od razloga su krajnje bizarni

U nekim državama Božić je zabranjen ili strogo ograničen zbog politike, verskih pravila ili otpora zapadnim uticajima.

Božić se u velikom delu sveta obeležava kao verski i kulturni praznik, ali u pojedinim državama njegovo javno slavljenje je zabranjeno ili ozbiljno ograničeno. Razlozi za takve zabrane razlikuju se od zemlje do zemlje, ali najčešće uključuju autoritarne političke sisteme, strogu versku regulaciju ili ideološki otpor prema zapadnim uticajima, prenosi Bljesak.info.

Severna Koreja

U Severnoj Koreji Božić je zabranjen jer režim ne dozvoljava bilo kakav oblik organizovane religije. Hrišćanstvo se smatra pretnjom kultu ličnosti porodice Kim, a vernici koji pokušaju da obeleže Božić izloženi su teškim kaznama. Umesto Božića, vlasti promovišu obeležavanje rođendana Kim Džong Suk, bake sadašnjeg vođe, koji pada 24. decembra.

Režim ne ostavlja prostor za versku veru ili nezavisna uverenja, jer hrišćanstvo doživljava kao simbol stranog uticaja i konkurenciju lojalnosti prema državi i vladajućoj porodici Kim. Sledbenici Hrista percipiraju se kao potencijalna pretnja ideološkom jedinstvu režima.

Posebnu ulogu ima i sam datum 25. decembar. Taj dan je u potpunosti zasenjen kultom Kim Džong Suk, bake sadašnjeg vođe Kim Džong Una, čiji se rođendan obeležava upravo tada. Umesto Božića, građani učestvuju u masovnim plesovima, koncertima i organizovanim posetama njenom grobu ili spomenicima, često već 24. decembra. Time se Božić zamenjuje državnim ritualom, a svaki oblik hrišćanskog obeležavanja smatra se ozbiljnim prekršajem.

Saudijska Arabija

U Saudijskoj Arabiji javno obeležavanje Božića nije dozvoljeno zbog stroge interpretacije islama na kojoj počiva pravni i društveni poredak države.

Božićni ukrasi, javne mise i javne proslave nisu dozvoljeni. Strani hrišćani mogu privatno obeležavati praznik unutar svojih domova ili u diplomatskim krugovima, ali bez javnog isticanja verskih simbola.

Decenijama su svi božićni simboli bili zabranjeni u javnosti, uključujući ukrase, jelke i pesme.

Somalija

Vlasti u Somaliji zabranile su javno obeležavanje Božića uz obrazloženje da nije u skladu sa islamskom verom i tradicijom zemlje. Zabrana se dodatno pravda bezbednosnim razlozima, s obzirom na to da su islamističke grupe u prošlosti pretile napadima tokom hrišćanskih praznika.

Kao izrazito muslimanska zemlja, Somalija je kroz zakone i odluke vlasti zabranila obeležavanje Božića, uz obrazloženje da takve proslave nisu u skladu sa islamskom orijentacijom i kulturnim identitetom države.

Zabranu dodatno pojačava pretnja ekstremističkih grupa poput Al Šababa, koje otvoreno napadaju sve što smatraju zapadnim ili hrišćanskim simbolom. Za malobrojne hrišćane u zemlji, 25. decembar prolazi u tišini, jer javno obeležavanje nije samo zabranjeno, već i potencijalno opasno po život.

Brunej

U Bruneju je Božić zabranjen za javno slavljenje od 2015. godine. Razlog je zvanični stav vlasti da bi javno obeležavanje hrišćanskih praznika moglo da utiče na muslimansku većinu stanovništva. Hrišćanima je dozvoljeno da Božić slave isključivo u zatvorenim prostorima, bez javnih simbola i proslava.

Tadžikistan

Za razliku od zemalja u kojima preovlađuju verski razlozi, u Tadžikistanu je Božić potisnut prvenstveno zbog državne kontrole i borbe protiv stranih uticaja. Iako je stanovništvo većinski muslimansko, ograničenja proizilaze iz sekularne politike vlasti.

Božićne jelke, pokloni i lik Deda Mraza zabranjeni su u školama i državnim institucijama jer se smatraju previše zapadnim. Crkve mogu da održavaju skromna bogosluženja, ali javne proslave nisu poželjne. Tako 25. decembar u Tadžikistanu prolazi bez ikakve javne pažnje, u skladu sa kulturnom politikom koju država strogo nadzire.

Kina

Na nacionalnom nivou Božić u Kini nije zabranjen, ali lokalne vlasti u pojedinim gradovima i regionima povremeno ograničavaju božićne dekoracije i javne proslave.

Razlog za to je nastojanje vlasti da suzbiju zapadni kulturni uticaj i istaknu domaće tradicije. Posebno su pogođene škole i univerziteti.

Autor: A.A.