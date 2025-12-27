NIJE PIVO! Koje alkoholno piće najviše goji - a koje najmanje

Dobro je da se informišete, šta vam je najbezbednije u toku predstojećih praznika, ali svakako budite umereni.

Pre nego što pređemo na temu koja je to vrsta alkohola najbezopasnija po vitku liniju, najpre da se upoznamo sa time kako alkohol zapravo utiče na organizam prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine.



Prema izveštaju Svetske zdravstvene organizacije iz 2014. godine, konzumiranje alkohola može značajno povećati rizik od različitih zdravstvenih problema. Ovi problemi uključuju depresiju, anksioznost, cirozu jetre, pankreatitis, nasilje i slučajne povrede.

Imuni sistem i infekcije

Obilato konzumiranje alkohola oslabljuje imuni sistem, čime se povećava rizik od upale pluća i tuberkuloze. Takođe, alkohol podstiče rizično seksualno ponašanje, što povećava šanse za prenošenje polno prenosivih infekcija.

Konzumiranje alkohola tokom trudnoće može ozbiljno oštetiti fetus i dovesti do Fetalnog alkoholnog sindroma. Ovo stanje može uzrokovati trajne fizičke, mentalne i razvojne probleme kod deteta.

Konzumiranje alkohola nosi sa sobom mnogobrojne rizike po zdravlje. Važno je biti svestan ovih rizika i doneti informisane odluke o konzumiranju alkohola.

Ukoliko ste se pitali koliko alkohol goji i u kojoj meri možete da pijete, evo odgovora. Zapravo nije toliko problem u kalorijama koje sadrže alkoholna pića, već u tome šta će uslediti nakon što popijete nekoliko čašica. U tom slučaju, otvara se apetit i glad je neminovna, a tada može da vam se desi da pojedete mnogo više nego što vam je potrebno, a uz to još može da se desi da poželite upravo hranu koja je zabranjena, brzu hranu koja je ukusna i tu počinje začarani krug.

Pivo

Smatra se da je pivo najveći neprijatelj vitkog struka, pa čak postoji i izraz "pivski stomak" koji to potvrđuje. Ipak, krigla piva sadrži 170 kalorija, ali je problem u tome što se retko ko zadrži na samo jednoj. Čak i neki stručnjaci tvrde da samo pivo neće dovesti do gojaznosti, već hrana koju unosimo nakon nekoliko čaša ovog napitka.

Saveti za ljubitelje piva:

Birajte svetla piva, jer sadrže manje kalorija nego tamna. Izbegavajte piva iz domaće proizvodnje, jer mogu imati duplo više kalorija nego industrijska.

Žestoka pića

U narednom periodu očekuju nas razne proslave i svadbe na kojima se najčešće konzumiraju žestoka pića poput viskija, vodke ili rakije. Ona su takođe neprijatelji svake dijete, jer iako imaju oko 50 kalorija, u sebi sadrže dosta alkohola koji goji. Izbegavajte ova kratka pića na slavljima, a umesto njih odaberite neku drugu opciju koja manje utiče na figuru.

Kokteli i džin tonik

Pića koja najviše goje definitivno su mešana pića poput raznih koktela. U njima, osim alkohola, postoji i velika količina slatkih sirupa i sokova, što ih doslovno čini kalorijskom bombom. Činjenica da jedna čaša koktela može da sadrži preko 300 kalorija daje vam dobru smernicu da se držite podalje od ovog alkoholnog napitka.

Alternativa za džin tonik:

Mešajte džin sa kiselom vodom i malo limunovog soka, jer tonik sadrži kukuruzni sirup prepun fruktoze koja goji.



Šampanjac

Iako je šampanjac piće koje se najviše forsira na proslavama kao što je Nova godina, postoji dosta ljubitelja koji u njemu uživaju i tokom ostatka godine. Ovo je zaista dobra odluka, jer jedan decilitar šampanjca sadrži svega 80 kalorija.

Osim što ne goji, šampanjac je i veoma dobar za celokupno stanje organizma, jer poboljšava zdravlje srca, koži daje lepši izgled, a utiče i na bolje raspoloženje i smanjuje depresiju.

Vino

Ako zaista želite da izgledate savršeno, a ne želite da se ugojite, vaš saveznik biće vino. Ono ne samo da ne utiče na težinu, već su nedavne studije dokazale da žene koje redovno piju ovo piće imaju manje masnih naslaga nego one koje ne konzumiraju alkohol.

Zato natočite sebi čašu crnog ili belog vina i uživajte u druženju sa svojim prijateljima bez ikakvog osećaja krivice ili bojazni da ćete se imalo ugojiti, ali zapamtite, umerenost je na prvom mestu.

Autor: D.Bošković