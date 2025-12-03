TRAMP O SASTANKU U MOSKVI: 'Putin želi da se rat završi! Šta će biti, ne mogu da vam kažem, za tango je potrebno dvoje

Sastanak specijalnog ameirčkog izaslanika Stiva Vitkofa sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom prošao je ''razumno dobro'', ali da ''ostaje da se vidi šta će biti dalje''.

"Šta će izaći iz tog sastanka, ne mogu da vam kažem, jer je za tango potrebno dvoje'', rekao je Tramp, javlja Rojters.

Američki predsednik rekao je da ''Putin želi da se rat završi''.

Ranije danas i Vitkof i zet američkog predsednika Džared Kušner sastali su se danas sa Trampom i izvestili ga o jučerašnjem sastanku sa Putinom u Moskvi.

"Sjedinjene Američke Države i Rusija učestvovale su u temeljnom i produktivnom sastanku. Izaslanik Vitkof i gospodin Kušner izvestili su predsednika, a nakon toga i Ukrajince'', naveo je izvor agencije.

Vitkof i Kušner održali su u utorak petosatni sastanak sa Putinom u Kremlju. Strane su razmatrale mirovni plan koji je predložio Vašington.

U SAD je 30. novembra održan sastanak između ukrajinske i američke delegacije u vezi sa planom za uspostavljanje mira u Ukrajini. Prethodni pregovori održani su 23. novembra u Ženevi uz učešće evropskih zvaničnika.

Autor: S.M.