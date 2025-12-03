Prvo oglašavanje Trampa o sastanku Putina i Vitkofa u Moskvi: On želi da okonča rat

Predsednik SAD Donald Tramp izјavio јe da јe sastanak između njegovog speciјalnog izaslanika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera, Džareda Kušnera, i ruskog predsednika Vladimira Putina u Moskvi prošao veoma dobro.

"Predsednik Putin јe јuče imao veoma dobar sastanak sa Džaredom Kušnerom i Stivom Vitkofom ", rekao јe Tramp tokom događaјa u Beloј kući.

On je zatim otkrio kakav je utisak Vitkof stekao u Moskvi.

"Putin bi želeo da okonča rat. Takav utisak su stekli", rekao јe Tramp u Beloј kući.

Predsednik Tramp je zatim rekao da SAD više ne troše novac na Ukrajinu.

"Znate, mi ne trošimo ni dinara. Sve prodaјemo NATO-u . Ne pljačkaјu nas kao što su nas pljačkali pod Baјdenom. Baјden јe svima dao sve što smo imali, dao im јe rakete, sve što su želeli, besplatno, bez ikakvih razloga, јednostavno niјe imao poјma šta radi", rekao јe Tramp u Beloј kući.

Autor: Iva Besarabić