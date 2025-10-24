AKTUELNO

Svet

Bela kuća: Sastanak između Trampa i Putina nije potpuno isključen

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Mariam Zuhaib ||

Sastanak između američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina nije potpuno isključen, izjavila je sinoć portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

"Mislim da se predsednik i cela administracija nadaju da to jednog dana ponovo može da se dogodi, ali želimo da budemo sigurni da će iz tog sastanka proizaći opipljiv pozitivan rezultat", rekla je ona na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Prema njenim rečima, Tramp nije video dovoljno akcije od strane Rusije ka postizanju mira, a želi da vidi akcije a ne samo reči o okončanju rata.

Livit je kazala da je Tramp sve više frustriran i da je na njemu da odluči da li će biti još sankcija protiv Rusije.

Tramp je u sredu rekao da je otkazao planirani sastanak sa Putinom zbog nedostatka napretka u diplomatskim naporima za okončanje rata u Ukrajini.

Autor: Marija Radić

