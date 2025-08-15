Drugi sat razgovora Putina i Trampa: 'Dobar znak'

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina na Aljasci, prvi njihov samit posle šest godina.

Razgovor između ruskog predsednika Vladimira Putina i predsednika SAD Donalda Trampa traje više od sat vremena.

Neimenovani evropski zvaničnik izjavio je danas da smatra da je "olakšanje" to što predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, ne vode razgovore na Aljasci ''jedan na jedan''.

Američki predsednik Donald Tramp i ruski predsednik Vladimir Putin sastali su se danas na dugo očekivanom samitu na Aljasci na kojem im je glavna tema razgovora rat u Ukrajini.

Ovo je prvi sastanak Trampa i Putina oči u oči posle šest godina, a Bela kuća poručuje da će predsednik SAD iscrpeti sve moguće opcije kako bi okončao taj rat.

"Nepristojno" pitanje za Putina

Ruski predsednik Vladimir Putin i predsednik SAD Donald Tramp ignorisali su pitanja novinara po izlasku iz aviona, javlja CNN.

Kako navode, Putin je upitan da li će pristati na prekid vatre, što je ignorisao. Nakon toga je usledilo pitanje "kada će prestati da ubija civile", kao i "kako SAD mogu da veruju vašim rečima", na šta je Putin gestom pokazao da ne čuje pitanje.

Posle toga seli su u limuzinu koja ih je odvela u vojnu bazu Elmendorf-Ričardson gde se održava sastanak, a novinari su mogli da vide kako se Putin smeška u limuzini.

Pre početka sastanka, Tramp i Putin su se slikali zajedno sa svojim saradnicima koji će takođe prisustvovati sastanku - Markom Rubiom, Stivom Vitkofom, Sergejom Lavrovom i Juri Ušakovim, a tom prilikom Putin je izgledao vidno raspoložen i dobacivao je nekome.

Sastanak predsednika Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država zatvoren je za javnost.

LMFAO, a reporter asked Putin if he'd stop killing civilians, and he pretended like he couldn't hear, so now we know where trump gets it

Ruski mediji oduševljeni Trampovim gestom na Aljasci

Ruski državni mediji su izvestile o sastanku Trampa i Putina na Aljasci, napominjući da se Putin vozio u Trampovom vozilu, što su protumačili kao znak prijateljstva i rani početak razgovora.

Ruski državni mediji su sa velikom pažnjom pratili dolazak predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasku, posebno ističući potez ruskog lidera koji je odlučio da se vozi u oklopnom vozilu američkog predsednika umesto u svojoj limuzini Aurus, piše CNN.

Državna novinska agencija RIA Novosti je izvestila da je Tramp pozvao Putina da mu se pridruži u automobilu, na šta je ruski predsednik pristao. Televizija Rusija 24 je taj gest protumačila kao jasan signal da su razgovori između dva lidera već počeli čak i pre zvaničnog dela sastanka.

Voditelj na kanalu Rusija 24 opisao je ponašanje američkog predsednika kao „izuzetno prijateljsko prema Putinu“. Isti kanal je takođe pohvalio „istorijsko rukovanje“ između dva predsednika na pisti aerodroma.

Počeo sastanak Trampa i Putin

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina počeo je na Aljasci.

Putin i Tramp trenutno razgovaraju u četiri oka u Trampovom kadilaku.

Kako je najavljeno, prvo će Putin i Tramp razgovarati u četiri oka, zatim će se sastanak nastaviti u okviru radnog doručka na kojem će učestvovati i delegacije Rusije i SAD.

Tramp aplaudirao Putinu

Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu. Tramp je aplauzom pozdravio Putina, a onda su se uz mnogo osmeha pozdravili i ušli u specijalni blindirani službeni automobil predsednika SAD, poznatom pod nazivom "zver".

Tramp srdačno dočekao Putina na crvenom tepihu.

Putin i Tramp su izašli iz aviona

Nakon nešto dužeg čekanja, dvojica lidera su napustila avione i uputila se jedan ka drugom na crvenom tepihu.

Neće biti sastanka u četiri oka

Ranije planirani sastanak između Donalda Trampa i Vladimira Putina sada će uključivati državnog sekretara Marka Rubija i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, prema rečima portparola Bele kuće Kerolajn Levit.

Postavlja se crveni tepih na aerodromu

Na aerodrmu na Aljasci se upravo postavlja crveni tepih u iščekivanju susreta Putina i Trampa.

Americans are rolling up the red carpet and moving the ramp to another location.

Tramp sleteo u Enkoridž

Donald Tramp sleteo je na Aljasku, piše BBC.

NOW - Air Force One touches down in Alaska.

Ruski avion sleteo na Aljasku

Avion ruske vlade sleteo je na Aljasku.

