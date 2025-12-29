Renovirali su kuću staru 112 godina, pa pronašli skrivenu dragocenost, a onda su dobili LOŠE VESTI

Jedan par je kupio kuću izgrađenu 1913. godine i odlučio da je vrati u izvorno stanje, a onda su iza metalne pločice kvake na vratima pronašli skriveni predmet.

Mnoge ljude privlače stare kuće. Nekima se dopadaju zbog nameštaja koji je danas gotovo nemoguće pronaći, dok drugima zbog svega nepoznatog što se izdešavalo u takvim kućama - kako kažu "ko zna koliko se ljubavi, izdaja, svađa i dramatičnih situacija odigralo u njima tokom decenija".

Jedna od njih je i 31-godišnja Abi Gingras, koja živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a koja je nedavno kupila kuću izgrađenu 1913. godine u Solt Lejk Sitiju, glavnom gradu Jute. Zajedno sa suprugom, veći deo slobodnog vremena u poslednjih 18 meseci posvetila je njenom renoviranju. Reč je o takozvanom bungalovu u stilu zanatlija, tipičnom američkom tipu kuće koji je bio široko rasprostranjen u 19. veku.

Pošto su već potrošili više hiljada dolara na kupovinu nekretnine, 31-godišnjakinja i njen suprug odlučili su da sami obave veći deo radova.

Kako je kuća tokom godina imala brojne različite stanare, na njoj su rađene razne izmene i dogradnje. Abin cilj bio je da je što više vrati u izvorno stanje, pa je tako, tokom poslednjih godinu i po dana, par morao da ukloni brojne slojeve farbe, čelične dodatke i šarke na vratima. Ipak, posle toliko truda, stigla je i svojevrsna nagrada.

"Bili smo presrećni"

Na forumu Reddit par je pokazao predmet koji na prvi pogled deluje dragoceno, a koji je decenijama bio "skriven".

"Skidali smo šarke sa vrata i druge metalne delove da bismo ih očistili. Prethodni vlasnici ih nikada nisu zamenili, već su ih samo farbali. Bilo je nekoliko slojeva boje", rekli u u videu.

A onda - zaista zapanjujuće otkriće: iza metalne pločice kvake na vratima pronašli su prsten, zalepljen sa unutrašnje strane!

"Naravno da smo bili presrećni. Ko ne sanja o tome da otkrije nešto ovako? Odmah smo to podelili na društvenim mrežama", ispričala je 31-godišnjakinja pa dodala:

"Ne znamo kako je dospeo tamo. Ono što vidimo jeste da preko njega ima više slojeva farbe, pa je verovatno tu još od samog početka, odnosno iz dvadesetih, najkasnije tridesetih godina prošlog veka".

Ubrzo stigla i loša vest

Na prvi pogled deluje kao vredan prsten: zlatne je boje i u njega je ugrađen rubin.

"Postoje dve mogućnosti: ili ga je neko namerno sakrio tu, ili ga je dete gurnulo iza pločice kvake, a roditelji to nikada nisu primetili", objašnjava par.

Loša vest stigla je samo nekoliko sati kasnije: lokalni zlatar im je rekao da prsten nije od pravog zlata. Ipak, Gingras pokušava da gleda na svetlu stranu:

"Zadržaćemo ga, jer ima veliku sentimentalnu vrednost. Neko nam je predložio da ga stavimo u platnenu traku i ostavimo da visi na kvaki. Mislim da je to sjajna ideja i uskoro ćemo je sprovesti. A ponekad ću ga nositi i sama", zaključila je Abi.

Autor: S.M.