Ritualno kupatilo staro 2.000 godina pronađeno kod Zida plača: Otkriće objavljeno uoči posta

Drevno jevrejsko ritualno kupatilo, poznato kao mikve, koje datira iz poslednjih dana Drugog hrama, pre oko 2.000 godina, otkriveno je ispod Plaze Zida plača, na samo nekoliko koraka od Hramove gore, saopštili su Izraelska uprava za antikvitete i Fondacija Zida plača.

Ova građevina, dimenzija 3,05 metara dužine, 1,35 metara širine i 1,85 metara visine, pronađena je ispod sloja pepela i svedoči o poslednjim danima Jerusalima kada su Rimljani 70. godine uništili Hram, preneo je Rojters. Svi koji su želeli da se popnu na Hram morali su prethodno da se očiste u mikvi, navodi agencija.

- Jerusalim treba da se pamti kao grad Hrama. Zbog toga je mnogo aspekata svakodnevnog života prilagođeno toj realnosti, što se posebno ogleda u pažljivom poštovanju zakona o ritualnoj nečistoći i čistoći stanovnika i vođa grada - objašnjava Ari Levi, direktor iskopavanja u ime Izraelske uprave za antikvitete.

Oko mikve su pronađeni i brojni sudovi tipični za kasni period Drugog hrama.

Otkriće je objavljeno uoči posta Desetog Teveta, koji se obeležava sutra i seća na početak vavilonske opsade koja je dovela do uništenja Jerusalima i Prvog hrama u 6. veku pre nove ere.

