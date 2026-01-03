REKE KRVI, DŽINOVSKI ROJEVI PČELA I SMRT OD UDARA GROMA! Šta je Nostradamus predvideo za 2026. godinu

Nova godina je uveliki stigla i pravo je vreme za priču o apokalisi, a ko je drugi logičan izbor za ovu temu nego strašni Nostradamus.

Mišel de Nostredam, poznatiji kao Nostradamus, bio je astrolog, lekar, neprijatelj crkve i bradati prorok iz 16. veka, kome se pripisuju predskazanja Velikog požara u Londonu, uspona Hitlera na vlast, napada na SAD 11. septembra, pandemije COVID-19, smrti kraljice Elizabete II i pape Franje, kao i snažnog zemljotresa koji je pogodio Japan na Novu godinu 2024... Da nabrojimo samo neka.

Poznat kao "prorok propasti", Nostradamusov izrazito mračan pogled na svet oblikovan je stalnom dozom Stare Testamentne kazne i traumom gubitka žene i dece zbog kuge, prenosi New York Post. Nesposoban da spasi one koje je najviše voleo, čini se da je odlučio da ostatak sveta upozori kroz svoja otkrovenja o razaranju.

Nostradamusove predikcije

Ponekad tačne, ali češće promašene, njegove proročanske vizije naginju ka požarima i katastrofama.

Objavljivanjem svoje čuvene knjige "Les Prophéties" 1555. godine, Nostradamus je svetu i budućim generacijama poklonio gotovo poetski spis koji predviđa ratove, kuge, prirodne katastrofe, građanske nemire, političke atentate i druge, blago rečeno, "vesele" događaje.

Knjiga obiluje izrazima poput "krov od krvi" i ostaje bezvremenski klasik, a kako 2026. kuca na vrata, pogledajmo kakvu nas gnev i pakleni plamen očekuju.

Ali prvo, osvrnimo se unazad.

Za 2025. Nostradamus je predvideo kraj sukoba u Ukrajini, udar ogromnog asteroida u Zemlju, poplavu Amazona i uspon vodenog carstva.

Rat u Ukrajini i dalje besni, i iako se navodno ruski predsednik Vladimir Putin priprema za mirovne pregovore uz pomoć SAD, do sada nije bilo primirja.

Što se tiče apokaliptičnih asteroida, NASA izveštava da je do decembra 2025. godine čak 191 asteroid prošao opasno blizu Zemlje, ali još uvek bez ikakvog uništenja.

U februaru i martu ove godine, nakon duže suše, reka Ene u slivu Amazona doživela je jake padavine i razorne poplave koje su opustošile autohtone zajednice.

Iako nije bilo eksplicitnog vodenog kraljevstva koje bi se domoglo krune, mogli bismo nazvati kontroverzni uspon veštačke inteligencije, koju pokreću vodeni centri koji koriste vodu za hlađenje i vlaženje, carstvom u nastajanju i skandaloznim uticajem na životnu sredinu.

Nostradamusova predviđanja za 2026.

Nostadamus nikada nije eksplicitno pisao predviđanja za 2026. godinu. Međutim, pravi vernici gledaju njegove u stihove pod brojem "26" da bi videli kakve katastrofe predstoje.

Popularnu ličnost pogodiće grom

Prema 26. stihu iz Prvog veka, "Velikog čoveka će u toku dana pogoditi grom".

Ovaj stih bismo mogli protumačiti kao atentat na istaknutu mušku figuru ili možda politički udar koji potresa politički režim. Zaista pogođen gromom.

Reke krvi

U stigu II:26, Nostradamus piše: "Zbog naklonosti koju će grad pokazati, Ticino će biti preplavljen krvlju.“

Za neupućene, Ticino je region italijanskog govornog područja u južnoj Švajcarskoj, prepun jezera i alpskih vrhova.

Iako pomenuto prelivanje zvuči sumorno, krv ne znači nužno loše vesti, jer bi ovo predviđanje moglo da odražava potencijalni porast očuvanja matičnih ćelija. Od 2025. godine, matične ćelije iz pupčane vrpce majki koje se porađaju u Ticinu sada se mogu sačuvati za privatnu porodičnu upotrebu i za solidarne donacije.

Duboko more, visoki ulozi

U katrenu VII:26, Nostradamus postaje nautički nastrojen, pišući: "Galije i lopte oko sedam brodova, smrtonosni rat će biti pušten".

Za one koji nisu mornari među nama, lopte su lagani jedrenjaci, a galije su brodovi pokretani veslima. Ovo predviđanje kao da se odnosi na pomorski obračun.

Stručnjaci sumnjaju da će u predmetni rat biti uključena Kina, koja je postavila kontroverzne pretenzije na ogromna proširenja okeana kod svoje južne obale.

Kina, Tajvan, Vijetnam, Malezija, Brunej, Indonezija i Filipini imaju preklapajuće pretenzije na ova ostrva, grebene i vode, što čini skup od sedam zemalja, ili ako ste pesnički tip, "brodova", spremnih za priobalne sukobe.

Biblijske pčele

U katrenu I:26, prorok piše: "Veliki roj pčela će se pojaviti... noću zaseda...".

Teoretičari zavere povezuju sliku pčele sa politikom. U tom smislu, kolektivni um određenih ideologija mogao bi da nastavi da se uzdiže i besni.

Pošto je crna preferirana boja fašista i rojevih insekata, možemo dodatno nagovestiti da će totalitarni režimi povećati njihove užarene redove 2026. godine.



Autor: Jovana Nerić