Skupština usvojila budžet za 2026. godinu: Prihodi 2.414,7 milijardi dinara

Skupština Srbije usvojila je danas Zakon o budžetu za 2026. godinu, a prihodi državne kase u sledećoj godini će iznositi 2.414,7 milijardi dinara, što je za 2,9 odsto, odnosno 68,5 milijardi dinara, više u odnosu na iznos prihoda predviđen originalnim budžetom za ovu godinu.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta planirani su u iznosu od 2.751,7 milijardi dinara, pa će fiskalni deficit budžeta biti 337 milijardi dinara, odnosno tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Predviđeno je da će stopa privrednog rasta iznositi tri odsto.

Budžetom za sledeću godinu je za kapitalne investicije izdvojeno 6,7 odsto a kako je istakao ministar finansija Siniša Mali država i lokalne samouprave će za ove investicije odvojiti oko 740 milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, budžet je i razvojni i namenjen je očuvanju životnog standarda pa su u njemu predviđena sredstva za povećanje plata u javnom sektoru za 5,1 odsto, penzija od decembra ove godine za 12,2 odsto i minimalne zarade od 1. januara sledeće godine za 10,1 odsto.

Kada je reč o prihodima, najveća prihodna stavka je porez na dodatu vrednost (PDV), projektovan je u visini od 1.084 milijardi dinara što predstavlja nominalno povećanje od 8,2 odsto u odnosu na procenu za ovu godinu a njegovo učešće u strukturi ukupnih prihoda u 2026. godini i iznosi 44,9 odsto.

Što se rashoda tiče, najveća stavka su sredstva za zaposlene, tj. za njihove plate, naknade, dodatke, socijalne doprinose na teret poslodavca i ostale rashode za šta je namenjeno 656,15 milijardi dinara.

Amandmanom na budžet koji je podneo narodni poslanik Srpske napredne stranke Veroljub Arsić i koji je parlament usvojio za nabavku finansijske imovine a u cilju obezbeđivanja energetske sigurnosti i stabilnosti zemlje izdvojeno je dodatnih 164 milijarde dinara.

Za odbranu je izdvojeno 277 milijardi dinara, za poljoprivredu 147,5 milijardi, što je 7,1 odsto budžeta a od te sume za subvencije poljoprivrednicima je namenjeno 116,5 milijardi dinara.

Autor: Pink.rs